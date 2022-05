Ce mercredi, Nikola Jokic a officiellement reçu son trophée de MVP. Une info plutôt classique qui fait logiquement suite à son sacre. Sauf que les Nuggets étant éliminés des Playoffs – un vilain 4-1 par les Warriors – le Joker est actuellement en Serbie. Un retour aux sources sublimé d’une petite boule de cristal.

« Fiston, il y a une fille qui te demande ! ». T’es là, en plein moins de juillet, il fait 39° et le seul habit en contact avec ton corps est un calebar H&M, quand l’improbable se produit. C’est dans ces moments qu’il faut s’assumer. La bonne solution est-elle de descendre accueillir ton invitée, malgré cet accoutrement que même le dimanche refuse de revendiquer ? Pour Nikola Jokic, la question ne se pose pas. À Sombor, une petite ville située dans la province autonome de Voïvodine, le quadruple All-Star revient d’une balade à cheval. Est-ce un mirage ? Non, il est bien là. À presque 10 000 kilomètres de Denver, Mike Malone se tient dans l’écurie de Jokic, habillé très décontracte. Il y a aussi Tim Connelly, le GM des Nuggets. L’après-midi est ensoleillé, les shorts sont de sortie. Dans l’obscurité d’un porche, un joueur d’accordéon accompagne les embrassades. La famille de Nikola est présente. En ce mercredi 11 mai 2022, ils sont tous réunis pour remettre à qui de droit le trophée de MVP. L’endroit semble compter énormément pour le joueur. Il n’arrive d’ailleurs pas à retenir ses larmes, ni à s’éclipser pour enfiler un costard. Qu’importe, sa simplicité fait depuis si longtemps la différence. Lui et pas un autre.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj — Denver Nuggets (@nuggets) May 11, 2022

« C’est trop nul les trophées de MVP remis ailleurs que devant le public du joueur ». Ce discours est entendable. Maintenant, on aura beau sortir tous les arguments du monde, il est compliqué de ne pas succomber à cette vidéo. C’est sans conteste l’une des remises de trophée les plus originales de l’histoire. Un grand bras d’honneur aux strass, paillettes et tabloïds américains. Pourquoi recevoir sa statuette au milieu de 20 000 personnes quand on peut partager ce moment avec ses proches, dans une écurie qui sent autant le vieux foin que l’herbe fraîche. Bien sûr, ça saoule un peu pour les fans de Denver, mais Jokic leur présentera sûrement la boule de cristal en début de saison prochaine. Laissons à l’histoire ces moments complètement décalés. Ceux qui – même s’ils n’ont pas de lien direct avec le jeu – façonnent la légende d’un joueur. Une personnalité unique, qui ne fait absolument rien comme tout le monde, et dont le regard des autres importe finalement peu. C’en est presque une leçon de vie.

Ce garçon est spécial. Même le débardeur à vieilles fleurs – tout droit sorti d’un clip de Keen’V – alimente la vidéo. Nikola Jokic, ce n’est pas un joueur avec tant de qualités et tant de défauts. Nikola Jokic, c’est un tout.