Alors que les quatre séries de Playoffs qui rythment actuellement nos nuits sont toutes à 3-2, les Finales de Conférence approchent à grands pas. Et grande nouveauté cette année, un trophée sera distribué au meilleur joueur de la finale à l’Est comme à l’Ouest.

Pour son 75e anniversaire, la NBA met les petits plats dans les grands depuis plusieurs mois dans le but de célébrer à la fois son passé mais aussi en innovant pour le futur. De nouveaux trophées viennent donc d’être révélés ce jeudi, à savoir le Larry Bird Eastern Conference Finals MVP et le Magic Johnson Western Conference Finals MVP. Vous l’avez deviné, le premier sera attribué au meilleur joueur de la finale de la Conférence Est tandis que le second sera transmis au meilleur joueur de la finale de la Conférence Ouest. Pour marquer le coup, Adam Silver a voulu honorer Larry Bird et Magic Johnson, les deux légendes des années 1980 qui ont permis à la NBA de changer de dimension en matière de popularité après les déboires des seventies. La rivalité légendaire entre les Boston Celtics (maîtres de l’Est durant cette période avec cinq titres de champion de conférence entre 1981 et 1987) et les Los Angeles Lakers version Showtime (qui ont imposé une dictature à l’Ouest avec neuf titres de champion de conférence entre 1980 et 1991) a radicalement changé la trajectoire de la Ligue, les deux équipes s’affrontant à trois reprises en Finales NBA entre 1984 et 1987. Bref, difficile de trouver un meilleur duo que Larry et Magic pour représenter ces nouveaux trophées. Sur la forme, ils sont similaires à celui du MVP des Finales, bien que plus petits et avec une balle argentée sur le dessus et non dorée.

En plus de ces nouveau trophées, ceux qui existaient déjà ont également eu droit à un coup de neuf. C’est notamment le cas du Larry O’Brien Trophy, distribué chaque année à l’équipe sacrée championne NBA. Dès le premier coup d’œil, on remarque que le vermeil a été remplacé par de l’argent pour mieux mettre en valeur le ballon et le filet, qui ont été volontairement placés vers l’avant pour « symboliser une ligue tournée vers l’avenir ». La base est également circulaire désormais et non plus rectangulaire. Petit détail sympa, les 75 champions NBA sont tous inscrits sur le premier disque, tandis que les 25 prochains – jusqu’au 100e anniversaire de la Ligue – seront inscrits sur le second à partir de cette année.

On voit également que le trophée de MVP des Finales – nommé en hommage à Bill Russell – est désormais complètement doré alors que la base soutenant le ballon était argentée auparavant. Quant aux trophées décernés aux deux champions de conférence, les modifications sont assez mineures sur la forme, mais ils porteront pour la première fois le nom de deux légendes du jeu. Le prochain champion de l’Est soulèvera le trophée Bob Cousy, légendaire meneur des Celtics entre 1950 – 1963 et vainqueur de six titres de champion NBA. Le champion de l’Ouest soulèvera lui le trophée Oscar Robertson, premier joueur de l’histoire à tourner en triple-double sur l’ensemble d’une saison et vainqueur du titre 1971 avec les Milwaukee Bucks (qui évoluaient à l’Ouest à l’époque). Cousy et Big O ont été choisis non seulement pour leurs contributions dans l’avancée du basket mais aussi pour le rôle qu’ils ont joué en tant que président de la NBPA (le syndicat des joueurs) pour permettre aux joueurs d’accroître leurs droits.

Des nouveaux trophées, des anciens revisités, et surtout des légendes honorées. Pour son 75e anniversaire, la NBA continue ses petites innovations sans pour autant bousculer l’existant. Une ligne directrice qu’Adam Silver veille à respecter car on sait que le changement n’est pas toujours facile à faire accepter.

Source texte et photos : NBA

The making of the NEW Larry O’Brien Trophy from start to finish! Game 1 of the #NBAFinals presented by YouTube TV begins Thursday, June 2 on ABC 👀 pic.twitter.com/wyzS3b6w7U — NBA (@NBA) May 12, 2022