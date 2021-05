La NBA crée le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Award : difficile de trouver un meilleur nom pour symboliser l’engagement social

Si Kareem Abdul-Jabbar est connu avant tout pour être le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, il est également une figure emblématique de l’engagement des athlètes dans la quête d’une plus grande justice sociale. Et la NBA a décidé de l’honorer en créant un award en son nom dans une période où les questions d’égalité sont plus que jamais d’actualité.

Le « Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award ». Voilà pour le nom officiel. Pour honorer certaines de ses plus grandes légendes, on sait que la NBA aime bien leur dédier des trophées. On pense par exemple au Red Auerbach Award pour celui de Coach de l’Année, le NBA All-Star Game Kobe Bryant Most Valuable Player ou encore le Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award. C’est donc désormais Kareem Abdul-Jabbar qui est honoré par la Grande Ligue, mais pas pour ses anciens exploits sur les terrains, même s’ils sont très nombreux. La NBA a estimé que KAJ était celui qui symbolisait le mieux l’engagement social des athlètes, et c’est difficile de contester ce choix quand on connaît l’historique de ce grand bonhomme en matière de lutte pour l’égalité et la justice sociale. On parle d’un homme qui a notamment participé à l’organisation d’un boycott lors des Jeux Olympiques de 1968 à Mexico City après les assassinats de deux leaders de la cause afro-américaine, Malcolm X d’abord et Martin Luther King ensuite. Si vous voulez l’histoire complète, il y a un grand livre orange qui existe et qui revient précisément sur cet épisode. Un épisode parmi d’autres pour Kareem, dont l’engagement s’est traduit sous différentes formes durant sa carrière de joueur et même après, lui qui a été témoin dès son plus jeune âge des violences et des injustices touchant la communauté noire. Juste pour info, en 2006, Abdul-Jabbar a obtenu la fameuse Presidential Medal of Freedom pour sa contribution en tant que basketteur évidemment mais aussi pour son impact en dehors. « Physiquement, intellectuellement, spirituellement, c’est quelqu’un d’unique » avait alors déclaré le Président des States Barack Obama.

« C’est une bonne chose de voir la NBA mettre en avant la justice sociale, et je suis vraiment flatté de voir qu’ils ont choisi mon nom pour ce prix. […] Je suis honoré et reconnaissant d’être associé à ce prix, qui va récompenser des personnes dévouées, engagées et désintéressées afin de promouvoir la lutte envers la justice sociale pour les personnes marginalisées. » – Kareem Abdul-Jabbar, via NBA.com

Après la tragédie George Floyd il y a un an, de nombreux athlètes – en NBA et ailleurs – ont participé à cette lutte contre le racisme systémique et les violences envers la communauté afro-américaine. Et à travers le Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award, la NBA va récompenser le joueur en activité qui symbolise le mieux cet engagement pour la justice sociale. D’après Martenzie Johnson de The Undefeated, chaque équipe NBA va nommer un joueur, et cinq finalistes seront sélectionnés par un comité composé de dirigeants de la Ligue, d’activistes et d’anciens joueurs NBA. Le vainqueur se verra récompenser de 100 000 dollars (25 000 pour les quatre autres finalistes) pour ensuite faire un don vers l’association de son choix.

Difficile de trouver une légende mieux placée que Kareem Abdul-Jabbar pour représenter cet award visant à mettre en avant l’engagement social des joueurs NBA. Et on en connaît quelques-uns qui méritent de gagner cette récompense…

Source texte : NBA.com, The Undefeated