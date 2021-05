Le groupe d’Alex Rodriguez va bien mettre la main sur le rachat des Wolves : champagne, mais bon courage pour transformer du pâté en caviar

IL L’A FAIT ! Glen Taylor, propriétaire des Wolves, a réussi à trouver un repreneur à sa franchise qu’il cherchait à vendre depuis juillet dernier. Déjà sur le coup depuis un petit moment, c’est le tandem Alex Rodriguez – Marc Lore qui rafle la mise avec prise de fonctions effective en 2023. Si ce n’est pas encore tout à fait officiel, ce n’est désormais plus qu’une formalité.

Oui, Alex Rodriguez a perdu sa fiancée Jennifer Lopez. Mais si côté amour, rien ne va plus, côté business, tout va mieux ! En effet, ESPN annonce que l’ancienne star des Yankees de New York a pu conclure en compagnie de son associé Marc Lore, un deal avec Glen Taylor, propriétaire des Minnesota Timberwolves, pour un rachat de la franchise NBA ainsi que celle de WNBA du Lynx, à hauteur d’un montant total d’1,5 milliard de dollars. Yes we did it, c’est gagné comme dirait Dora l’exploratrice car pour rappel, A-Rod et Lore avaient eu le droit à leur exclusivité le mois dernier mais les négociations n’avaient pas abouti, permettant à Arron Afflalo de se positionner. Ce dernier dans le rétro, les deux compères peuvent désormais se concentrer sur leur projet de transformation des Loups. Pas de panique d’ailleurs pour les fans de la Cité des anges lacs, le deal de rachat était subordonné à ce que les Wolves restent à Minneapolis et la franchise a de toute façon un bail avec le Target Center jusqu’en 2035 (avec cependant un buyout à 50 millions).

Alex Rodriguez et Marc Lore concrétisent un objectif qui ne date pas d’hier car ils avaient déjà tenté l’année dernière d’acquérir les Mets de New York, une franchise de Major League Baseball. Leur prise de possession des Wolves va devenir, sauf retournement de situation de dernière minute puisque passage obligé du dossier devant les instances la Grande Ligue, la deuxième franchise NBA vendue cette saison après le Jazz en octobre dernier. Les deux nouveaux heureux propriétaires semblent en tout cas être dans la poche – au sens propre comme au figuré – de Glen Taylor. Ce dernier avait acheté les Wolves en 1994 pour 88 millions de dollars, pour les empêcher de déménager à New Orleans. Un excellent investissement dans la mesure où la valeur de son bien a augmenté de 1605% en 27 ans. Le duo repreneur semble d’ailleurs particulièrement investi puisque Marc Lore va quitter son poste de chef du commerce électronique de Walmart, une entreprise américaine de grande distribution, pour se consacrer au projet Timberwolves. Et il y a du boulot : la franchise n’a atteint les Playoffs qu’à une seule reprise depuis 2004.

« Ils ont demandé que je sois là pour toutes les décisions. J’apprécie cela, j’adore enseigner aux gens. Ce sont deux gars très brillants, et je pense que cela pourrait être utile à la franchise, pour qu’ils se sentent en confiance une fois qu’ils prendront le contrôle à 100%. » — Glen Taylor, à ESPN

Ça y est, à Minneapolis, on s’est mis en mode Dream Bigger. Espérons que le résultat soit différent qu’avec le Paris Saint-Germain, quoique, ça serait déjà mieux que rien pour une franchise pour qui le ventre mou du classement est devenu une saison réussie. Bonne chance à Alex Rodriguez et Marc Lore pour parvenir à mettre la pleine lune dans le ciel des Wolves et qu’ils se transforment en loups-garous.

Source texte : ESPN