Les Wolves s’offrent les Celtics au courage et au culot : les héros s’appellent Jaylen Nowell, Nathan Knight et… Greg Monroe !

Voici le genre d’article que l’on aurait jamais écrit si le pangolin n’était pas entré dans nos vies il y a bientôt deux ans. Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell – notamment – sont contraints de s’isoler ? Pas de problème à Minny, que des solutions, et une bande d’étonnants guerriers a donc décidé cette nuit de punir le niveau douteux des Celtics. Et y’a même un drôle de revenant qui a pointé le nez à la fenêtre.

Les stats maison de ce drôle de match c’est juste ici

Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Pat Beverley, Naz Reid, Jarred Vanderbilt, Taurean Prince. Ceci n’est pas la liste des invités d’une soirée dans la forêt mais bien celle des absents cette nuit côté Wolves, satané protocole COVID. Un délire, d’autant plus qu’en face ça ne rigole pas beaucoup non plus puisque Jayson Tatum est lui aussi entré hier dans le fameux protocole, rejoignant à l’isolement (on se comprend) quelques Josh Richardson, Marcus Smart, Dennis Schroder, Enes Freedom ou Larry Bird. A deux doigts de rappeler Terrell Brandon et Tony Battie pour garnir le banc mais, malgré tout, on aura quand même assisté à un match de basket cette nuit, un drôle de match mais un sacré bon moment. Merci les Wolves donc, parce que les Celtics ne méritent rien cette nuit si ce n’est un semi big-up à un Payton Pritchard qui chauffe ces dernières semaines, merci les Wolves car la victoire de la nuit est clairement à mettre au crédit de la débauche d’énergie, à l’envie de bien faire, et de conjurer le sort qui tente de s’acharner sur leur franchise.

Les héros du soir ? Ils sont assez originaux et le mot est probablement trop faible. En premier lieu le fameux Jaylen Nowell, blaze parfait pour la période, le sniper qui avait déjà prouvé à plusieurs reprises que son bras était chirurgical, que ses mollets contenaient de la dynamite, et qui a confirmé ce soir que son équipe pouvait compter sur lui dès los qu’on le sonnait. 29 points, 6 rebonds, 3 passes et une patate terrible sur Jabari Parker, six bombinettes du parking, Joyeux Nowell, ha, ha, ha.

BORDEL DE MERDE LE POSTER DE NOWELL 💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/YwFgiaUZiJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Jaylen Nowell et son acolyte de toujours (pas du tout) Nathan Knight, big man d’un soir et auteur face à Al Horford et Robert Williams d’un petit 20 points / 11 rebonds des familles, à 8/11 au tir, l’un des deux intérieurs ayant cette nuit fait la chanson à la raquette des C’s, le begey n°2 étant… Greg Monroe, wow, de retour de l’au-delà pour un contrat de dix jours et dont il faudra très vite reparler s’il enchaine les perfs comme il a enchainé les pas de bachata avec le pauvre Williams. Un Greg Monroe chirurgical de près, dans la plus grande tradition des intérieurs des années 30, qui finira sa soirée avec 11 points, 9 rebonds, 6 passes (!), 1 steal et 2 contres, ponctuant sa nuit avec un sourire nous faisant admirer ses célèbres yeux oranges. Jaylen Nowell, Nathan Knight, Greg Monroe, l’abattage de Jordan McLaughlin malgré sa maladresse, la polyvalence de Jaden McDaniels… le genre de phrase impossible à prononcer il y a quelques semaines, quelques uns d’entre vous nous auraient même demandé de quelle équipe on parle, mais 48 minutes qui feront date cette saison.

48 minutes lors desquelles les habituels titulaires (et remplaçants, mdr) auront pigé que quoiqu’il arrive la meute 2021-22 des Wolves continuera de hurler à la moindre occasion. Bravo messieurs, et pas bravo Boston, on n’oublie pas.