James Harden est de retour, attention les yeux : 39 points et 15 passes face aux Clippers, le Barbu préchauffe pour 2022

On l’avait vu très à son aise lors du Christmas Day mais « ça ne compte pas c’est face aux Lakers », et James Harden a une nouvelle fois fait taire tout le monde cette nuit en corrigeant les Clippers quasiment à lui tout seul. Toujours pas de Kyrie Irving (qui ?), pas de Kevin Durant, mais pas de problème pour les Nets, qui peuvent dormir sur leurs deux oreilles tant que leur meneur évoluera sur cette planète.

On l’a très vite senti en début de match, James Harden était dans un de ces soirs de all-in, ces matchs lors desquels il décide seul de ce qu’il se passe sur le parquet. Une rencontre face à des Clippers encore groggys après l’annonce de l’absence de leur leader Paul George, out pour trois, quatre, huit ou trente semaines on ne sait pas trop, une rencontre que Ramesse aura passé à étinceler de tout son talent en attaque en alternant à merveille le scoring à outrance les doigts dans le nez et la distribution pour les copains DeAndre Bembry ou, surtout, Nic Claxton, tout heureux de se voir offrir tant de cadeaux trois jours après Noël. Enervant de facilité, n’accélérant que lorsqu’il estime que c’est vraiment essentiel, chirurgical dans ses dribbles, ses pas de danse, ses tirs et ses passes, bref du grand James Harden, dictant le tempo du match de manière à ce qu’il reste le plus longtemps possible intéressant.

Les deux derniers matchs du MVP 2018 ? 37,5 points, 9 rebonds et 12,5 passes de moyenne, de quoi rappeler de doux souvenirs à la fanbase des Rockets qui avait vécu il y a quelques années une parenthèse enchantée de deux ans au moins, lors de laquelle les 40/10/15 étaient quasiment le quotidien du barbu. Il y a quelque chose de beaucoup trop facile quand James Harden évolue à ce niveau, et cette nuit le loustic aura d’ailleurs achevé son œuvre en ne shootant que cinq lancers, prend ça le hater, preuve aussi – attention – que la défense des Clippers a quand même une autre gueule quand Paul George et Nicolas Batum sont absents. 39 points au final cette nuit pour l’archer des Nets, à 15/25 au tir dont 4/9 du parking, agrémentés donc de 8 rebonds, 15 passes et 17 grattages de slip, preuve de plus que le mec est possiblement en train de jouer… avec le frein à main, et on vous conseille fortement de relire cette phrase et de prendre peut dans la seconde qui suit.

Une victoire facile au final pour des Nets qui déroulent et qui gardent bien au chaud le lead à l’Est, et la garantie de jours ensoleillés à Brooklyn tant que le gazier sera aussi efficace. Le pire dans tout ça étant que Steve Nash pourra bientôt compter de nouveau sur Kevin Durant, le meilleur joueur de basket au monde hein, et on vous conseille donc de relire cette phrase et de prendre peur une deuxième fois.