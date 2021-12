Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Kristaps Porzingis a cartonné les Blazers, parce que tout le monde cartonne les Blazers

Sept matchs étaient au programme cette nuit en NBA et très franchement on ne s’est ab-so-lu-ment pas ennuyé. Un énorme choc de l’Est, de drôles de Wolves, un Suns – Grizzlies magnifique ou encore un barbu bien en forme du côté de Los Angeles ? Tout est dans la résumé, y’a plus qu’à se servir.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Rockets : 123-99

Hawks – Bulls : 118-130

Wolves – Celtics : 108-103

Spurs – Jazz : 104-110

Suns – Grizzlies : 113-114

Blazers – Mavericks : 117-132

Clippers – Nets : 108-124

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

En raison des récentes absences liées au protocole Covid, les Nets viennent de signer Isaiah Dickpic et Otella Shithole pour deux contrats de 10 jours. Ils rejoindront le groupe demain matin. J’ai totalement inventé ces noms mais ça aurait clairement pu être une notif du Woj. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2021

Joueurs de la semaine en NBA : Kemba Walker et Shai Gilgeous-Alexander. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2021

Ouchhhhh ça c’est dur pour Phœnix. Match ce soir contre Memphis. https://t.co/IYXIvgfj97 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2021

Et bah voilà, voilà une bonne nouvelle bordel !! https://t.co/yI7LUHV1BC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 27, 2021

Hésitation (nom féminin) : état d’incertitude, d’irrésolution ou de crainte qui retarde le moment d’une action, d’une décision. Exemple : guette cette hésitation de malade de Terry Rozier.pic.twitter.com/3Ux55Spijg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Les maillots de New York à la station essence. pic.twitter.com/PtOqpVhx6J — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Le 5 actuellement sur le terrain côté Rockets : 19 ans

19 ans

20 ans

20 ans

20 ans — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Le HEADSHOT de Christian Wood 😭😭😭😭 pic.twitter.com/AdWNWhjc98 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Oh la vache le lineup pic.twitter.com/UlLrlxeu9d — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Mi-temps : 23 points et 5 passes pour Zach LaVine, 17 points et 6 passes pour Trae Young. C’est AUTOMATIQUE quand ils se croisent à Atlanta. https://t.co/7HHs4qbtdj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

« On est pas bien là, entre futurs titulaires du All-Star Game ? » pic.twitter.com/FliN27DvFN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

C’est officiel : avec 541 joueurs sur le terrain, cette saison 2021-22 représente celle avec le plus de joueurs utilisés dans l’histoire de la Ligue. (PS : on est le 28 décembre) pic.twitter.com/q1O4EzbVgj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Première fois en deux ans que je vois Zach Collins plier les genoux, et c’est dans un skit NBA Cares de 20sec où il fait des petits sauts avec des gosses. pic.twitter.com/duT9ke27td — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

35 points et 10 passes à 14/19 au tir pour DeRozan 23 points, 15 rebonds et 6 passes à 4/8 à trois points pour Vucevic 30 points et 9 passes à 11/21 au tir dont 5/8 à trois points pour LaVine Juste une perfection du trio des Bulls ce soir, en back to back. Monstrueux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

BORDEL DE MERDE LE POSTER DE NOWELL 💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/YwFgiaUZiJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Sont trop kiffants ces Wolves, l’équipe a été assemblée au Huit à Huit rayon surgelés y’a des mecs qui connaissent le prénom de leur coéquipier depuis deux heures mais rien à foutre ça joue dur ambiance incroyable à Minnesota chaque attaque c’est on a qu’une vie — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

Greg Monroe Night, la boucle est bouclée. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

JA MORANT, FOR THE WIN ⭐️⭐️⭐️pic.twitter.com/q3Yuc26eMu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

C’est prime barbu de retour, pas la meilleure nouvelle pour la concurrence ça. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 28, 2021

