Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Kyrie Irving est étonné, on ne lui avait pas dit que les Blazers étaient trop forts cette saison

Nuit étrange qui se termine en NBA, puisqu’à un money time près on a failli… s’ennuyer. Les Hornets et les Pistons nous ont sauvé la mise, fallait le voir venir, et les Blazers ont fermé la boutique avec l’un des résultats les plus étranges de la saison face à des Nets aux abonnés absents. Allez, fonçons, allons lire ce résumé.

# Les résultats de la nuit

Hornets – Bucks : 103-99

Pistons – Jazz : 126-116

Celtics – Pacers : 101-98

Knicks – Spurs : 111-96

Rockets – Sixers : 91-111

Kings – Cavs : 108-109

Blazers – Nets : 114-108

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Quand tu doses mal sur le wasabi. pic.twitter.com/1xPfy05rVA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Voilà pourquoi on fait ce taf, transmettre la passion ❤️ https://t.co/PcpfFVInA1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Pendant ce temps-là, dans la tête d’Hassan Whiteside.pic.twitter.com/a7zjvU0gO4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Chris Forsberg à l’instant au micro des Celtics, concernant l’arrivé de Lance Stephenson à Indiana : « He changed the entire vibe of this franchise » J’ai jamais vu meilleure définition de Lance, faut mettre ça en tête de son CV c’est juste parfait. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Indiana a 18 points en 14 minutes. 7/26 au tir. Les micros à côté des arceaux du TD Garden sont tellement à fond qu’à chaque shoot des Pacers je baisse le son. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Les 3 derniers matchs du Jazz : – Fred VanVleet, 37 points (record de sa saison). – Domantas Sabonis, 42 points (record en carrière) – Cade Cunningham, 29 points (record en carrière en cours) Je vous laisse deviner qui est absent sur ces 3 rencontres. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

LAMELO BALL, BIG BALLER BRAND 🔥pic.twitter.com/kkD8bpYfeu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Le clutch jumper de Tatum pour forcer la prolongation :pic.twitter.com/WjQDtQ6sS2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

RJ Barrett cette saison face aux Spurs. Game 1 : 32 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 11/20 au tir dont 7/8 à trois points. Game 2 : 31 points, 3 rebonds, 4 passes, 1 contre, 12/20 au tir dont 3/4 à trois points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

Y’a des soirées comme ça où t’as rien à faire et tu te mets quand même bien. Les Bulls, en pantoufles dans leur salon, qui voient Brooklyn et Milwaukee perdre cette nuit en déplacement. Place de numéro 1 cimentée à l’Est. pic.twitter.com/HvUDip3mOK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

League sources tell Bibi : nouvelle update concernant les votes du All-Star Game 2022, ce jeudi soir aux alentours de 19h. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2022

# Le Top 10 de la nuit

