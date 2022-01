LaMelo Ball valide le back-to-back victorieux des Hornets face aux Bucks : deux victoires solides, avec des gars solides

Peut-être pas le genre de match qui dessine les contours d’une saison, mais pour une franchise comme les Hornets, en perpétuelle recherche de garanties et/ou de sensations, battre le champion en titre deux fois en trois jours rentre presque au Panthéon de cette saison 2021-22. Cette nuit et face à des Bucks qui évoluaient sans Jrue Holiday, les hommes de James Borrego ont une nouvelle fois démontré que Charlotte restait une vraie match-up à l’Est, et le coquin LaMelo Ball s’est chargé de fermer la boutique avec son flow habituel. Allez, deux sur deux !

Ce matin les Hornets sont confortablement installés dans le bon wagon de la Conférence Est, à quelques respirations seulement de Cavs étonnants et mieux placés que les décevants Hawks, Knicks ou Celtics. Les plus pessimistes anticipent déjà une branlée en play-in, mais ceux qui aiment la vie argueront plutôt que le play-in, encore faut-il y aller, et le constat à quelques jours de la mi-saison est en tout cas très clair : les Hornets méritent tout ce qui leur arrivent. Oh, il y a toujours cet éternel problème dans la raquette, probablement la plus souillée de tout le pays, mais tout autour ça court, ça tire, c’est plein d’intensité et de joie de vivre et, petite cerise sur le Frelon, ça rivalise de flow sur toutes les lignes.

Cette nuit ? Rebelote pour la bande à Borrego puisque deux jours après le Round 1 les Bucks étaient de nouveau de passage au Spectrum Center, pour un ParisGamico qui doit rappeler des souvenirs à Neymar et à tous les Instagrameurs français. Toujours pas de Jrue Holiday côté Daim, pas de Kelly Oubre Jr. pour Charlotte et, attention spoiler : l’une des deux équipes aura davantage réussi à se passer de son absent du jour. On l’aime beaucoup le pépère Kelly et son mouton décédé sur le crâne hein, mais le trio LaMelo Ball – Terry Rozier – Miles Bridges c’est pas mal non plus, surtout quand la quatrième roue du carrosse se nomme Gordon Hayward. Alors on oublie vite la détresse de ce pauvre Mason Plumlee qui s’en prend plein la tronche tous les soirs et pour pas un rond, on en place plutôt une pour ces mecs qui font gagner Lolotte plusieurs fois par semaine depuis octobre, et cette nuit on en place une, tout particulièrement, pour le duo Terry Rozier / LaMelo Ball, 50 points à deux, soit 48 de plus que le duo Pat Connaughton / Donte DiVincenzo, venu du banc des Bucks pour détruire le parquet avec leurs saucisses envoyées.

Un match que les Hornets finiront donc par gagner, malgré les efforts pour les Bucks du carré de valets Giannis / Middleton / Nwora / Matthews, une victoire acquise définitivement grâce à la clutchitude du rejeton Ball, auteur d’un tir diablement compliqué à quelques secondes de la fin du match, un tir qui deviendra celui de la victoire après une (enième) balle perdue des Bucks et deux derniers lancers cadeau pour Miles Bridges. Messieurs profitez, celle-ci vous l’avez mérité, encore une fois.