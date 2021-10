Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Devin Booker de retour, + 45 pour les Suns face à Portland, aucun lien

Plus que deux jours à apprécier (ou supporter) ces merveilleux chocs entre franchises désireuses de ne rien lâcher. La pré-saison bat son plein et avec elle son lot de soirées un peu spéciales, et celle que nous venons de vivre ne déroge pas à la règle, entre game winners de fou malade et blow-outs de mou salade. Ca ne veut absolument rien dire ? Comme la pré-saison.

# Les résultats de la nuit

Suns – Blazers : 119-74

Hornets – Mavericks : 59-127

Pacers – Grizzlies : 109-107

Magic – Celtics : 103-102

Knicks – Pistons : 108-100

Thunder – Nuggets : 108-99

Jazz – Bucks : 124-100

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

LaMelo, Luka, KP making plays! DAL/CHA 2nd Q underway on ESPN pic.twitter.com/iBKZzUJUI2 — NBA (@NBA) October 13, 2021

Terrence Ross 360s for ✌️ on NBA LP! pic.twitter.com/oT0BSvPaKL — NBA (@NBA) October 13, 2021

Knox ➡️ Burks ➡️ Obi to hype up MSG! pic.twitter.com/6PVrbJV56A — NBA (@NBA) October 14, 2021

RJ Hampton with the handle and 2-handed hammer 💥#NBAPreseason on NBA LP pic.twitter.com/2mJXBJksDQ — NBA (@NBA) October 14, 2021

Size up the defense. Get to your spot. Call GAME for the @Pacers, Jeremy Lamb! pic.twitter.com/Tmwaozd4CV — NBA (@NBA) October 14, 2021

🔥 @C_Duarte did it all in the @Pacers W! 21 points

6 boards

4 dimes

2 steals pic.twitter.com/NdoIVIeAt8 — NBA Draft (@NBADraft) October 14, 2021

Big night from @J30_RANDLE to power the @nyknicks to victory! 29 PTS | 11 REB | 5 AST | 4 3PM pic.twitter.com/W6F1DY2HcN — NBA (@NBA) October 14, 2021

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Devin Booker and the @Suns top Portland! #NBAPreseason Elfrid Payton: 8 PTS, 8 REB, 9 AST, 4 STL pic.twitter.com/c9xKprAlF9 — NBA (@NBA) October 13, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Le programme de ce soir

1h : Hawks – Heat

1h30 : Nets – Wolves

2h : Thunder – Nuggets

4h : Kings – Lakers

Nouvelle soirée en apesanteur ou presque, et ce soir une respiration prévue avec quatre petits matchs seulement au programme de cette avant-dernière nuit de pré-saison. Sur ce on vous laisse, car à tous les coups Kyrie Irving a encore dit quelque chose de bizarre et il faut être sur le coup.