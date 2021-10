NBA Top 10 du jour : Wendell Carter Jr. confirme ce qu’on savait déjà, à savoir que Bruno Fernando devrait se mettre au volley

Plus que deux. Plus que deux soirées de pré-saison avant un repos de trois jours bien utile pour être en pleine bourre mardi soir. D’ici-là ? Pas de panique, vos héros préférés ne vous abandonnent pas et vous offrent ce matin encore de quoi faire croire à vos collègues de bureau que vous avez veillé toute la nuit. Elle est pas belle la vie de menteur ?

On commence avec un trio que vous verrez bien souvent cette saison, à un KK près puisque Kevin Knox, Alec Burks et Obi Toppin vous offrent la contre-attaque d’école du jour. On note également dans ce Top 10 les deux seules raisons d’avoir souri cette nuit pour Portland avec un buzzer beater de Robert Covington et un poster de Greg Brown nial-gé, alors que du côté du Magic Terrence Ross continue de jouer avec des hélices et Mo Bamba semble être devenu un homme cet automne. Retour du duo de choc Giannis Anntetokounmpo / Khris Middleton pour les Bucks et bon courage à l’espèce humaine pour défendre ce genre de jeu à deux, alors que Myles Turner a déjà commencé son lobbying pour le trophée de DPOY. On termine avec le jeune crack de Dallas Josh Green qui postérise avec violence une ruche sans défense, alors que ce bon gros Wendell Carter se paie la médaille d’or de la nuit en désintégrant un Bruno Fernando dépassé par les évènements.

Voilà pour les principales folies de la nuit, et si vous en voulez d’autres on vous conseille ce petit résumé du matin, parait que le mec qui l’a écrit adore le fromage.