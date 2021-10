Le GROS point sur tous les PETITS moves récents en NBA : et vous, vous saviez que D.J. Carton avait du faire ses cartons ?

Parce que la NBA n’est pas uniquement constituée de superstars aux noms clinquants et connues de tous, on vous propose un petit récapitulatif, franchise par franchise, des derniers moves en sous-marin de joueurs dont on n’a pas eu l’occasion de parler récemment. Bienvenue dans le monde merveilleux des Mireille Jecépakité, des Gustave Cékoitonblaz et des Francis Tékitwa.

# Los Angeles Lakers

Mac McClung a été coupé, Frank Mason III a signé un Exhibit 10 training camp deal. Poste pour poste, Franky ramène un chouïa d’expérience NBA à la mène pourpre et or mais devrait bientôt rejoindre Macmac en G League.

# New Orleans Pelicans

John Petty Jr. signé : le sniper de la fac d’Alabama rejoint son ancien coéquipier Herb Jones sur les ailes des Pelicans et ramène son gros poignet de shooteur.

Zion Williamson, Alexander-Walker, Jaxson Hayes, Kira Lewis, team options levées : Elémentaire mon cher Zion, logique.

Wenyen Gabriel, James Banks, Malcolm Hill, Zylan Cheatham et Jared Harper coupés : hormis le premier, que des blazes inconnus, qui finiront normalement tous au Birmingham Squadron (G League)

# Cleveland Cavaliers

Mfiondu Kabengele et Brodric Thomas coupés. Enfin un intérieur de moins chez les Cavs et… c’est qui l’autre ?

Ed Davis et Justin James signés : contrat non-garanti pour l’ancien pivot de Portland qui vient donc prendre le spot de Kabengele dans la raquette et training camp deal pour JJ. Wouhou.

# Sacramento Kings

Matt Coleman et D.J. Steward coupés : à part leur noms assez marrants, rien à dire sur ces mecs inconnus au bataillon.

# Toronto Raptors

Freddie Gillespie et Reggie Perry coupés : désengorgement forcé pour les Raptors qui en étaient à 19 joueurs sous contrats. Les deux jeunes ailiers-forts pourraient facilement retrouver une franchise avant la reprise.

# New York Knicks

Tyler Hall coupé, Myles Powell signé : aucune idée de qui sont ces deux mecs mais bonne chance à Myles pour se faire une place sur les lignes arrières new-yorkaises et bon vent à Tyler.

# Orlando Magic

Jeremiah Tilmon coupé, Devin Cannady signé : aucune idée de qui sont ces deux mecs mais bonne chance à Devin pour se faire une place sur les lignes arrières floridiennes et bon vent à Jeremiah..

# Atlanta Hawks

Ibi Watson signe un Exhibit 10 training camp deal : mauvaise nouvelle pour Timothé Luwawu-Cabarrot qui voit là un concurrent à son poste venu chercher le quinzième spot du roster d’Atlanta après le départ de Jahlil Okafor

# Denver Nuggets

Matt Ryan coupé, Giorgi Bezhanishvili signe un Exhibit 10 training camp deal : Summer League concluante pour l’ailier-fort géorgien qui pourra parler Europe dans la raquette avec Niko.

# Charlotte Hornets

DJ Carton et Xavier Sneed coupés, Jalen Crutcher et Cameron McGriff signés : notre homme providentiel est enfin là et devrait surtout se trouver en G League avec ses trois compères cette année.

# Brooklyn Nets

Bryce Brown et Josh Gray coupés : ouf, pendant un moment on a cru que c’était Bruce Brown mais en fait c’est juste deux mecs dont on se fout royal.

Jordan Bowden et Brandon Rachal signés : contrats non-garantis pour le training camp grattés par les deux arrières qui finiront chez les Long Island Nets

# Milwaukee Bucks

Jemerrio Jones coupé, Rayjon Tucker signe un Exhibit 10 training camp deal : le swingman cherche un nouveau départ deux après être passé chez les Bucks alors que JJ n’a pas tenu une semaine dans le Wisconsin.

# Oklahoma City Thunder

Rob Edwards coupé : aucune info à donner tant le garçon a un blaze à finir fermier dans l’Iowa, donc on va parier sur ça.

# Golden State Warriors

Langston Galloway coupé, Quinndary Weatherspoon signé : probablement le plus gros nom de cet article, Galloway a été écarté de la course au dernier spot de l’effectif des Guerriers et voit l’ancien arrière explosif des Spurs lui chiper la place pour faire un comeback attendu (non) en NBA.

# Chicago Bulls

Daniel Oturu et Ethan Thompson coupés : outre le fait que le premier garçon possède un nom de famille qui ressemble à taureau et qu’il ne jouera donc finalement pas chez les Taureaux, il n’y a clairement pas de quoi pleurer

# San Antonio Spurs

Denzel Mahoney et Jaylen Morris coupés : si vous n’avez jamais lu ou entendu ces blazes, sachez que c’est parfaitement normal car nous non plus et la news nous fait le même effet que le décès d’une fourmi.

Au final, aucun mouvement majeur qui ne changera la face de votre franchise préférée en la guidant vers le titre ou quelque que soit d’autre. On parle néanmoins ici de mouvements en sous-marin dont les GM ont le secret et qui peuvent toujours s’avérer payants et révélateurs de talents cachés un jour ou l’autre. Alors si un jour l’un des noms ci-dessus finit All-Star, on pourra au moins dire qu’on en avait déjà parlé… et ç’est déjà ça.