Arron Afflalo revient à la charge dans le process de rachat des Wolves : Alex Rodriguez a déjà perdu J-Lo, perdra-t-il également les Wolves ?

Alors qu’on pensait que les Minnesota Timberwolves étaient sur le point d’être rachetés par le tandem Alex Rodriguez – Marc Lore, la course semble effectivement relancée car le changement de propriétaire n’est toujours pas finalisé. Et c’est Kevin Garnett Arron Afflalo qui pourrait en profiter…

Ça commence à faire un petit bout de temps que Glen Taylor, actuel propriétaire des Wolves, cherche à se débarrasser vendre sa franchise. C’était en juillet dernier, lorsque que le Glen avait déclaré publiquement son souhait de vente. Le proprio, à défaut de ne pas refaire le double vitrage de son équipe, ni faire quoi que ce soit d’ailleurs (une seule campagne de Playoffs depuis 2004, bravo), a indiqué comme priorité et condition d’achat que la franchise ne soit pas délocalisée. Désolé les habitants de Seattle. Daniel Straus, actionnaire minoritaire des Grizzlies, était alors apparu comme l’un des favoris, Afflalo s’était aussi présenté ; une négociation exclusive avait alors été engagée avec Straus, qui n’avait abouti à rien. Bis repetita aujourd’hui. A-Rod, ancienne superstar de baseball, et son copain milliardaire Marc Lore ont eu le droit à leur exclusivité le mois dernier, sous couvert de légers détails à retoucher. Un deal n’a finalement pas été conclu, on espère que ce n’est pas parce que Monsieur Taylor avait envie d’assister aux réunions en présence de Jennifer Lopez. Pour rappel à tous ceux qui hésitent à investir toute leur épargne dans le bitcoin : G.T. a racheté les Loups en 1994 pour 94 millions, et s’apprête à les revendre aux alentours de 1,5 milliard. Inflation ou pas, ça a quand même l’air de valoir le coup.

NBA veteran Arron Afflalo, who is heading an ownership group that has pursued the Minnesota Timberwolves for 10 months, told @NYTSports he plans to launch a renewed purchase bid now that Glen Taylor's exclusive negotiating window with Marc Lore and Alex Rodriguez has expired. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 11, 2021

But the expiration of the exclusivity window also means other groups, like Afflalo's, may see a lane to re-emerge. The Afflalo-led bid for the Wolves surfaced in September after a similar exclusivity window with former Grizzlies minority owner Daniel Straus expired with no deal. — Marc Stein (@TheSteinLine) May 11, 2021

Arron Afflalo était déjà apparu en juillet comme potentiel acheteur. Il s’agit évidemment d’Arron et d’une bande de copains actionnaires sérieux mais avec l’ancien joueur NBA comme visage du groupe. L’ancien arrière des Nuggets et d’Orlando a un rêve, celui de devenir propriétaire d’une franchise. Selon le New York Times, Afflalo devrait donc revenir à la charge suite à la fin de la fenêtre de négociation exclusive, il ne sera sans doute pas le seul d’autant plus que Lore et Rodriguez ne sont pas exclus de la vente. Le sneaky puncher de l’ancien…Timberwolf Nemanja Bjelica en 2018 (on vous la remet ci-dessous juste pour le kiff) espère faire de grandes choses, sur le plan sportif mais peut-être aussi en rapport avec l’actualité sociale et le meurtre de George Floyd il y a un an.

Une équipe entre les mains d’un ancien basketteur, on dit oui, mais il ne faudrait pas que la vente s’éternise. Les T-Wolves sont actuellement en train de saboter leur tanking (petit pléonasme cadeau la team), il ne faudrait pas qu’ils sabotent leur vente.

Source texte : The New York Times