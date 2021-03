Kevin Garnett se prend un râteau en essayant de racheter les Wolves : la fierté du Big Ticket en prend un coup

Le rachat des Minnesota Timberwolves, c’est toujours non pour Kevin Garnett. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le futur Hall of Famer a du mal à digérer cette réponse. Le Big Ticket s’est permis une sortie cinglante sur Instagram pour exprimer sa déception et son animosité envers Glen Taylor, l’actuel proprio de la franchise.

Ce n’est un secret pour personne, la franchise de Minneapolis est à vendre depuis plusieurs mois. En tout, pas moins de dix groupes d’acquéreurs sont envisagés par Glen Taylor pour ce rachat. Une liste de prétendants longue comme les bras de Kevin Garnett mais qui n’inclut néanmoins pas le groupe de ce dernier. Hier soir, l’ancienne star des Loups a exprimé toute sa rancœur dans une story Instagram, en attestant que sa proposition de rachat a été balayée par Taylor.

Devant ce refus, Kevin Garnett a lâché ce texte assez salé à l’encontre de Taylor, les deux possédant une relation assez explosive depuis quelques années déjà. Message qu’il conclut par « pas vexé, juste déçu« , ce qui semble aller en grande contradiction avec toute l’amertume déversée dans ce pavé. Mais KG ne devrait pas s’arrêter à cet échec. D’après ce qu’il sous-entend dans sa story, on pourrait prochainement entendre parler de lui pour les projets d’expansion de la Ligue, à Las Vegas ou pourquoi pas pour le très attendu retour des Seattle SuperSonics. De son côté, Glen Taylor a fait part de sa surprise à la lecture de ce message. En effet, il affirme n’avoir jamais reçu d’offre de KG ni d’aucun de ses collaborateurs dernièrement. Chose qui pourrait expliquer pourquoi l’offre de son ancien joueur n’ait pas été considérée.

Talked briefly w/ Taylor. "More than 10 groups have made an inquiry." However, he wanted to make clear that KG or a group w/ KG was not among those 10. That KG post surprised him. Did say some parties are finishing their due-diligence, sale process has picked up. #Timberwolves

— Darren Wolfson (@DWolfsonKSTP) March 4, 2021