Preview de la soirée NBA : c’est pas Noël, mais un barbu devrait descendre sur les terrains pour distribuer quelques cadeaux

Une preview de la soirée s’impose quand on voit les enjeux derrière les confrontations. À l’Est comme à l’Ouest, des destins vont se dessiner un peu plus ce soir. Pour leur antépénultième match de la saison, les couteaux sont placés entre les dents et le fond sonore ne peut être que de la musique épique (on n’est pas ensemble les fans des Cavs et Rockets).

1h : Hawks – Wizards : fort de son record historique de triple-doubles, Russell Westbrook ne pourra pas se cacher s’il veut arracher le meilleur spot pour le play-in. Bradley Beal absent, c’est toute une franchise qui compte sur le Brodie en mode superman pour décrocher la meilleure place. Avec également un… Robin Lopez en forme et un Rui Hachimura prêt à attaquer les ailes dégarnies d’Atlanta (De’Andre Hunter et Cam Reddish absents), Washington espère se venger de la courte défaite subie avant-hier (125-124) à Atlanta. De leur côté, les Hawks n’ont pas le droit à la défaite, eux qui sont chassés par le Heat et les Knicks.

2h : Nets – Spurs : ce match est marqué par le probable retour du Barbudo, Mister James Harden. Si les Nets ont le confort d’être dans le Top 3 de l’Est, il serait préférable d’assurer le coup en cherchant cette deuxième place. Et le Barbu devrait donc pouvoir aider les siens, mais ce n’est pas pour autant qu’on verra le Big Three à l’œuvre, Kyrie Irving étant incertain après avoir pris un coup au visage hier. Décidément… En tout cas, les Spurs ne se laisseront pas faire, et pour cause : si la franchise texane domine son adversaire du soir, c’est l’assurance de participer au play-in tournament. Forts de leur récente victoire face aux Bucks, les Texans auront des arguments à faire valoir.

Nets star James Harden plans to play tonight vs. Spurs, assuming pregame warmups go smoothly, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harden is on the cusp of his return after missing over one month with a hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 12, 2021

2h : Cavaliers – Celtics : les Celtics doivent impérativement retrouver la confiance après leur double défaite face au Heat à la maison. Privés de Jaylen Brown pour le reste de la saison mais aussi de Kemba Walker et Marcus Smart ce soir, les Bostoniens confieront comme d’habitude leur jeu offensif à Jayson Tatum, sans oublier notre Evan Fournier national. Les Cavs, eux, n’ont plus rien à jouer, si ce n’est la défaite pour la Loterie. Messieurs les Verts, la défaite est interdite !

3h : Mavericks – Pelicans : ça ne va pas très bien à la Nouvelle-Orléans, mais la victoire est obligatoire ce soir malgré les absences de Brandon Ingram, Zion Williamson, Lonzo Ball et Steven Adams. Tendue comme mission. Ils devront faire face à une équipe de Dallas qui reste sur une lourde défaite face aux Grizzlies hier. La bande à Luka Doncic voudra réagir et il vaudrait mieux pour elle car les Mavs restent sous la menace des Blazers et des Lakers en vue du play-in. Pour info, Kristaps Porzingis pourrait faire son retour après sept matchs d’absence.

3h30 : Jazz – Blazers : c’est sûrement le main event de la soirée. Les Blazers, à la lutte avec les Mavs et les Lakers pour les spots 5-6-7 pourront ajouter un opus à la quadrilogie de victoires entamée par le casting complet des productions de l’Oregon. Pas d’absent coté Blazers, qui voudront sûrement montrer qu’on peut compter sur eux dans le sprint final. Le Jazz pourra lui conforter sa place sur le trône de la Conférence Ouest en cas de victoire. Sans Donovan Mitchell et Mike Conley, c’est le joueur de la semaine Bojan Bogdanovic qui mènera l’attaque des siens, tandis que le double Défenseur de l’Année Rudy Gobert aurait apparemment commandé bosnien ce midi.

4h30 : Lakers – Rockets : match a priori facile pour les champions en titre, actuellement septièmes de l’Ouest et dans le besoin d’un scénario favorable pour éviter le play-in tournament. On pourrait assister au retour de LeBron James, mais la présence d’Anthony Davis est compromise. Malgré tout, les Angelinos possèdent des joueurs d’expérience et de qualité pour faire craquer la pire équipe de la Ligue. Côté Rockets, on a sorti le tank et le laboratoire. Et certaines expériences sont plutôt prometteuses. Le vieux rookie Jae’Sean Tate (25 ans) donne satisfaction, et Kenyon Martin Jr. flambe depuis quelques matchs. Houston ne pourra cependant pas compter sur Kevin Porter Jr., blessé, tandis que Christian Wood est incertain.

Messieurs, offrez-nous du spectacle, de la sueur et inévitablement… des larmes. L’acte 1 de la NBA ne réserve plus que cinq scènes. Plusieurs acteurs voudront se joindre au second acte, mais pour cela il faut performer sur cette fin de saison. Même passer un casting pour les plus irréguliers d’entre eux.

Source blessures : Rotoworld