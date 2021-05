Le pari NBA du jour : 315€ à gagner en misant sur les Blazers qui tapent le leader dans son jardin

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 12 mai, c’est un beau petit programme que nous offre la NBA avec six matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Hawks (1,42) – Wizards (3,25)

02h00 : Nets (1,46) – Spurs (3,05)

02h00 : Cavaliers (3,25) – Celtics (1,42)

03h00 : Mavericks (1,26) – Pelicans (4,40)

03h30 : Jazz (1,90) – Blazers (2,10)

04h30 : Lakers (1,55) – Rockets (1,85)

Le pari qu’on sent bien

Les Blazers s’imposent sur le parquet du Jazz (2,10) : c’est la grande affiche de la nuit, et on a bien envie de mettre une pièce sur les Blazers. Pourquoi ? Parce que Portland a remporté huit de ses neuf derniers matchs. Parce que Damian Lillard a retrouvé son niveau de MVP. Parce que les Blazers veulent absolument éviter le play-in tournament, tandis qu’Utah a un peu de marge tout en haut de l’Ouest. Et enfin parce que le Jazz sera une nouvelle fois privé de Donovan Mitchell et Mike Conley. Avec tout ça et en plus une belle cote à 2,10, on se dit qu’il y a un vrai coup à jouer.

Le combiné à tenter

DeMar DeRozan marque au moins 20 points contre les Nets et les Hawks battent les Wizards (2,00) : dans le combiné du jour, on va miser d’un côté sur DeMar DeRozan. Alors que les Spurs veulent valider leur ticket pour le play-in tournament, l’arrière vétéran va se comporter en leader et inscrire ses 20 points contre la défense perméable de Brooklyn. Si ça peut vous rassurer, DMDR reste sur trois matchs de suite à au moins 20 pions. De l’autre côté, on met une pièce sur les Hawks face aux Wizards. Atlanta a battu Washington il y a deux jours et il n’y a pas de raison pour ne pas refaire le coup, surtout que Bradley Beal sera une nouvelle fois absent. On ne dit pas que ça sera facile, car Russell Westbrook est en mission, mais on est plutôt confiant.

Une petite folie pour finir ?

Les Mavericks gagnent par au moins 12 points d’écart contre les Pelicans (2,35) : après leur lourde défaite à Memphis hier, les Mavs voudront se rattraper. Sachant que Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball et Steven Adams ne joueront pas chez les Pels, on mise sur un blowout en faveur de la bande à Luka Doncic.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

