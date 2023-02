Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 5 février, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec six matchs au programme dont un en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux et d’autres à des heures très abordables. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Hornets (1,79) – Magic (2,05)

23h : Pacers (2,65) – Cavs (1,55)

0h : Knicks (2,45) – Sixers (1,59)

0h : Grizzlies (1,69) – Raptors (2,25)

1h : Wolves (1,65) – Nuggets (2,30)

1h : Pelicans (1,95) – Kings (1,86)

POUR VOTRE PREMIER PARI, JUSQU’À 100€ DE PARIS GRATUITS À RECEVOIR !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 100€ (bonus maximum, avec 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 230€ sur votre compte, soit un gain de 120€, si ça se passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits jusqu’à 100€ qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Les Nuggets tapent les Wolves à Minneapolis (2,40) : Les Nuggets ont assuré une grosse victoire face à Atlanta la nuit dernière, sans que les titulaires ne s’emploie énormément en matière de temps de jeu. Pour garder leur première place à l’Ouest, les Pépites doivent enchaîner face aux Loups et ont les moyens d’aller chercher Minny en back to back. Un test de plus pour une équipe qui vise désormais bien plus qu’une première place dans sa conférence.

LE COMBINÉ À TENTER

Les Kings renversent les Pelicans en Louisiane et le Magic ne fait qu’une bouchée des Hornets (4,11) : Deux équipes à l’extérieur, deux équipes qui peuvent clairement tirer leur épingle du jeu chez l’adversaire. De’Aaron Fox et Domantas Sabonis pour fumer les Volatiles, et la jeune garde de Disneyland guidée par Paolo Banchero et Cole Anthony pour dominer les Frelons en Caroline du Nord. Deux équipes qui respirent le flow. Avec un match en heure française pour vibrer encore plus… c’est beau.

UNE PETITE FOLIE POUR FINIR ?

Keegan Murray colle 20 points ou plus face aux Pelicans (5,60) : Le meneur rookie des Kings est toujours derrière Paolo Banchero dans la course, et devra sortir des grosses performances pour espérer rattraper le leader. Pourquoi ne pas commencer dès ce soir, puisque les Kings sont en forme et que le meneur joue avec le smile sur le visage ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne