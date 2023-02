Comme chaque saison, la course au Sixième homme de l’année est l’une des plus suivies de NBA. Comme chaque saison – et par manque d’inspiration – on dit pour toutes les courses (DPOY, MVP, COY, ROY) qu’elles sont les plus suivies de NBA. Mais pour la course au Sixième homme de l’année, c’est vraiment vrai. Et comme chaque année, on dit pour toutes les courses que c’est vraiment vrai. Bref, papier.

(Stats arrêtées au 5 février)

# Mentions honorables : Shake Milton, Naji Marshall, Jose Alvarado, Bogdan Bogdanovic, Taurean Prince, Malik Beasley, Kendrick Nunn (non) et Bones Hyland

#10 – MALIK MONK

Attention au début d’année compliqué : 9.9 points à 39.5% au tir dont 29% du parking sur le mois de janvier, en seulement… 20 minutes de moyenne. Les Kings vont toujours bien avec ce 3e spot de la Conférence Ouest que personne n’osait leur attribuer avant le début de saison. Malik Monk était parti sur d’excellentes bases, monté sur notre podium en décembre dernier, puis il s’est mangé un rookie wall alors qu’il est dans sa 6e saison NBA. Haut les cœurs bonhomme.

Stats : 13.3 points à 44% au tir dont 33% du parking, 2.6 rebonds, 3.9 assists et 2 ballons perdus

#9 – JORDAN POOLE

Réunion parent-prof, 13 de moyenne et quelques pics, Jordan Poole « peut mieux faire ». On dit pareil tous les mois donc on n’épiloguera pas à son propos. Il lui suffit d’un gros mois pour doubler une bonne partie de ses concurrents. La messe est dite et – cette fois – Jordan doit la respecter.

Stats : 20.5 points à 44% au tir dont 32% du parking, 2.8 rebonds, 4.3 assists et 3.4 ballons perdus

#8 – IMMANUEL QUICKLEY

Joli bond pour le 6e homme de la Big Apple. Les Knicks sont 7e de la Conférence Est, leurs fans souhaitent voir Quickley récompensé d’une statuette qu’il ne raflera bien évidemment pas. Pour autant, Immanuel mérite beaucoup de crédit pour ses récentes performances. Le jeu new-yorkais prend du bagage, on retrouve un semblant de confiance vis-à-vis d’une qualification directe en Playoffs, et ce Jordan Clarkson de Wish n’y est pas pour rien.

Stats : 12.6 points à 43% au tir dont 35% du parking, 4.1 rebonds, 3.2 assists et 1.2 ballon perdu

Immanuel Quickley vs the top two 6MOTY candidates over the last 20 games: Quickley: 17.1 PPG, 4.2 RPG, 3.4 APG, 61.9% TS, +108 Westbrook: 17.3 PPG, 6.6 RPG, 7.3 APG, 50.9% TS, +17 Brogdon: 14.8 PPG, 4.6 RPG, 3.6 APG, 58.9% TS, +29 There hasn’t been a 6th man better than Quick pic.twitter.com/EMBAl9qbzC — Teg🚨 (@IQfor3) January 29, 2023

#7 – BRUCE BROWN

Entre le 6e homme et le titulaire : 52 matchs disputés dont 22 en tant que starter, des pourcentages proprissimes, LE joueur d’effectif qui ne fait rien de mal et parfois de très bonnes choses. On ne lui attribuera jamais – du moins, pas directement – mais Bruce Brown est l’un des principaux artisans de l’excellent bilan des Nuggets (le meilleur de NBA avec celui de Boston). Ce n’est pas pour rien qu’il a laissé à Brooklyn le souvenir d’un joueur impliqué. L’une des rares réussites de la saison passée, quand autour de lui Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant enchaînaient les dramas. Ça ne l’a jamais déstabilisé.

Stats : 11.2 points à 49% au tir dont 40% du parking, 4.1 rebonds, 3.6 assists et 1.7 ballon perdu

#6 – BOBBY PORTIS

L’instant émotion de ce classement. Entorse du ligament latéral au genou droit, c’est tombé courant janvier, Bobby Portis est indisponible jusqu’à… jusqu’à on ne sait pas trop quand. Très relou pour l’un des favoris de ce classement, glissé à la 6e place parce qu’il faut l’y laisser mais ne pas le faire passer avant des joueurs en bonne santé. En espérant qu’il reviennent sous une ou deux semaines mais pas cinq.

Stats : 14.4 points à 50% au tir dont 34% du parking, 10.1 rebonds et seulement 1.3 ballon perdu

#5 – RUSSELL WESTBROOK

Un bon match puis trois mauvais, Russell Westbrook peine à décoller en sortie de performance. Comme l’impression qu’il est destiné à terminer sa carrière en vagues. C’est dommage : suivant les responsabilités qui lui sont octroyées par Darvin Ham, le marsupilami a tellement la place de se démarquer dans ce top 5. Il prend en moyenne 13.9 tirs par soir, contre 11.5 pour Norman Powell, 8.9 pour Tyus Jones, 12.9 pour Bennedict Mathurin et 10.4 pour Malcolm Brogdon. Sa tenue de balle n’est pas rentabilisée. Les Lakers – 13e à l’Ouest – vont mal. Attention au pointage de doigt (même s’il est foncièrement pointé depuis un an). Et surtout, attention à la Trade Deadline.

Stats : 15.7 points à 41% au tir dont 29% du parking, 6.2 rebonds, 7.5 assists, 1 interception et 3.5 ballons perdus

#4 – TYUS JONES

L’un des joueurs NBA les plus sous-évalués par l’observatoire public. Nos enfants ne commanderont jamais son flocage, mais ils ne récupèreront pas non plus ses ballons perdus : seulement 0.9 turnover par rencontre. Eh, pour un poste 1 qui joue 24 minutes en moyenne, c’est du grand art. Il craquera le podium quand les trois de devant lèveront le pied. Malheureusement, Tyus Jones n’est pas le type de lauréat recherché par la NBA. Le bilan de Memphis (32-20) est parmi les très bons de la Ligue, mais reste en embuscade des meilleurs. Et le meneur backup des Grizzlies ne se démarque pas par un scoring incandescent – comme a pu le faire Norman Powell en janvier. C’est plus discret. Pas moins méritant, mais plus discret.

Stats : 10.4 points à 43% au tir dont 38% du parking, 2.3 rebonds, 4.7 assist et 0.9 ballon perdu

#3 – NORMAN POWELL

La starlette de cette update : 18.5 points de moyenne à 48% à 3-points sur le mois de janvier (43/90) et un effet MO-NU-MEN-TAL sur les résultats des Clippers. Son mois de février commence de la meilleure des manières avec deux matchs à 26 et 24 points, moyennant une réussite de 52% au tir. La cerise ? Le caramel déposée la nuit dernière sur la tronche de Julius Randle. Le All-Star baptisé par le meilleur castor du monde, et la dynamique de Los Angeles parfumée à l’eau de rose par l’énergie de Norm : 4e place de l’Ouest, Paul George et Kawhi dans le wagon, le 6e homme fait des dingueries. Attention à la renaisse des Clippers. Ça devait jouer le haut de tableau en début de saison, ça n’est plus qu’à une victoire (et quatre défaites) du podium.

Stats : 16.8 points à 49% au tir dont 43% du parking, 3 rebonds, 1.7 assist et 1.7 ballon perdu

#2 – BENNEDICT MATHURIN

Pas de rookie wall pour Bennedict Mathurin. L’équipe a sombré dans le ventre mou de la Conférence Est, mais lui continue de briller en solitaire avec cinq performances de suite à plus de 20 points sur la fin du mois de janvier. De surcroît il n’a toujours pas manqué une seule rencontre de la saison avec… 54 matchs disputés. Il reste le seul favori concerné par le trophée de 6MOY et celui de Rookie de l’année. Un double enjeu que Mathurin ne fera probablement pas fructifier. Trop de concurrence. Rien que dans ce classement, Béné est à un rien de perdre sa place de dauphin au profit d’un garçon qui fait plus de bruit et impacte davantage les résultats de son équipe. Mais peu importe. À seulement 20 ans, l’accomplissement en cours est déjà hors norme.

Stats : 17.6 points à 43% au tir dont 32% du parking, 4.2 rebonds, 1.4 assist et 1.9 ballon perdu

#1 – MALCOLM BROGDON

Meilleur bilan de NBA, 45 matchs disputés, aucun dans la peau d’un titulaire, un impact positif et seulement huit rencontres manquées depuis le début de saison : quel autre favori que Malcolm Brogdon ? Les semaines passent et son arrivée à Boston en juillet dernier apparaît de plus en plus comme LE premier gros coup de Brad Stevens dans la peau d’un GM. Et contre quoi ? Un premier tour de Draft 2023, Aaron Nesmith, Daniel Theis, Nik Stauskas, Malik Fitts et Juwan Morgan. Le package de fond tiroir duquel on essaie de tirer au mieux un bon role player, au pire des assets dévalorisées avant leur prochain voyage. Bref, Brogdon est devenu – en tout point – un élément indispensable de la rotation de Joe Mazzulla. Avec lui le banc ressemble à un cinq de départ d’une équipe “moyenne”. Pas mauvaise hein, moyenne. C’est déjà exceptionnel.

Stats : 14.4 points à 48% au tir dont 44% du parking et 88% aux lancers, 4.3 rebonds, 3.7 assists et 1.5 ballon perdu