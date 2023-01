Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 22 janvier, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec sept matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux et d’autres à des heures très abordables. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Mavericks (1,80) – Clippers (2,05)

21h30 : Heat (1,31) – Pelicans (3,45)

0h : Raptors (1,87) – Knicks (1,98)

2h : Nuggets (1,48) – Thunder (2,65)

2h : Suns (4,30) – Grizzlies (1,22)

2h30 : Warriors (1,32) – Nets (3,50)

3h : Blazers (1,43) – Lakers (2,90)

Le pari qu’on sent bien

Damian Lillard marque au moins 34 points face aux Lakers (2,20) : en feu sur les quinze derniers jours, Damian Lillard détruit les défenses de NBA les unes après les autres. Malheureusement pour Portland, cela n’aboutit pas toujours à une victoire mais la star des Blazers, elle, répond présent tous les soirs. Sur les 7 derniers matchs, Dame Dolla n’est descendu qu’une seule fois en-dessous des 30 points. À la maison et face à une défense des Lakers loin d’être à toute épreuve, le scoreur devrait pouvoir nous sortir sa flambée habituelle.

Le combiné à tenter

Les Nuggets font le boulot à domicile face au Thunder et les Grizzlies vont gagner à Phoenix (1,81) : pour le combiné du jour, on mise de la valeur sûre. Denver reste sur neuf victoires de rang et joue face à OKC à domicile. Oui Nikola Jokic et Jamal Murray sont incertains mais on estime que les Nuggets ont les reins assez solides pour aller chercher la dixième win. Pour la seconde rencontre du jour, on voit bien Memphis reprendre sa marche en avant face à une équipe des Suns toujours privée de Devin Booker, sans compter que Deandre Ayton et Chris Paul sont incertains pour ce match. Normalement, une promenade de santé pour Ja Morant et compagnie. Pas une cote pour faire sauter la banque mais de quoi assurer normalement.

Une petite folie pour finir ?

Kawhi Leonard qui cumule au moins 25 points, 7 rebonds et 3 passes face aux Mavs de Luka Doncic (3,25) : The Klaw est en grande forme et les Clippers auront bien besoin d’une perf de patron de sa part pour aller gagner à Dallas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

