La course aux Playoffs : les Blazers, les Mavs et les Lakers continuent leur plan à trois, et ce matin c’est Portland qui est dessus

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hornets – Nuggets : 112-117

Pistons – Wolves : 100-119

Celtics – Heat : 121-129

Raptors – Clippers : 96-115

Pacers – Sixers : 103-94

Bulls – Nets : 107-115

Grizzlies – Mavericks : 133-104

Bucks – Magic : 114-102

Warriors – Suns : 122-116

Kings – Thunder : 122-106

Lakers – Knicks : 101-99

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Heat : clairement, à l’Est, la course la plus intéressante reste celle pour les places 4, 5 et 6. Un peu plus bas Pacers et Hornets se sont rassurés et les Celtics doutent de plus en plus, un peu plus haut les Nets mettent un coup de pression dans les pneus des Sixers, mais en ce qui concerne les places Europa League, c’est bien le Heat qui fait la bonne opé du jour en rejoignant les Hawks et les Knicks avec un bilan tout à fait égal. Il faudra peut-être sortir les calculettes mais en tout cas et c’est officiel, Jimmy Butler et ses gosses ne joueront pas le play-in cette année et c’est plutôt logique. Bonne opération également, plus à l’Ouest, pour des Blazers qui n’ont pas perdu car… ils n’ont pas joué, le moment parfait pour opérer une belle transition avec le paragraphe suivant.

Mauvaise opération du jour – Mavs : beurk, caca. Un Luka Doncic endormi et des Grizzlies toujours aussi focus, et voilà que les Mavs glissent à la sixième place et entrevoient de nouveau l’obscurité d’un play-in potentiel, pourquoi pas face aux Warriors. Pour l’éviter il faudra pour Dallas retrouver un leader concerné, mais également compter sur quelques cagades des concurrents directs. Les cinq derniers jours s’annoncent fous, genre vraiment fous.

Les affiches de la nuit prochaine

1h00 : Hawks – Wizards

2h : Nets – Spurs

2h : Bulls – Nets

2h : Cavs – Celtics

3h : Mavs – Pelicans

3h30 : Jazz – Blazers

4h : Lakers – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Knicks

Hawks – Heat

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Mavericks

Nuggets – Blazers

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs