James Harden est de retour : le barbu est attendu face aux Spurs ce soir, timing parfait pour chauffer le poignet

C’est une des questions les plus posées de ces dernières semaines. Bon alors, il revient quand James Harden ? Après plusieurs soirées passées devant un mur de silence, la réponse est enfin tombée. Ou, du moins, Adrian Wojnarowski et Malika Andrews d’ESPN ont donné une indication précise : ce soir, face aux Spurs.

Voilà qui devrait ravir les fans du barbu, les fans des Nets, et les fans de basket d’une manière générale. Depuis le 5 avril dernier, Brooklyn avait dû faire sans Harden à la baguette, l’arrière ayant été touché au niveau de sa cuisse. En suivant sa rééducation semaine après semaine, on se demandait si le gaucher allait faire son retour début-mai, sauf qu’une petite galère dans le cadre de son retour avait repoussé la date tant attendue par les fans. L’intéressé s’était d’ailleurs exprimé, de lui-même, face aux médias il y a quelques jours : on se donne rendez-vous dans la dernière semaine de la saison régulière, reste à voir quel soir. Plutôt face aux Bulls le 11 ? Ou face aux Spurs le 12 ? Un dernier échauffement contre Chicago le 14, ou bien Cleveland le 16 ? Le Woj est donc arrivé avec sa bombe cette nuit, le reporter américain indiquant que James Harden a été listé dans la catégorie game-time decision pour le match de ce mercredi face aux Spurs. Dans le jargon, on sait ce que cela signifie, c’est qu’il va y avoir minimum échauffement pour Harden avec ses copains, et que dans les dernières minutes précédant l’entre-deux, le joueur et son staff médical prendront une décision. Sachant l’importance que ces matchs de préparation ont pour James et les Nets, on peut parler de comeback ce soir contre San Antonio. Sachant également que l’équipe de Steve Nash est en back-to-back après avoir battu les Bulls ce mardi soir, que Kyrie Irving est incertain après avoir pris un coup de coude involontaire de Nikola Vucevic en pleine trogne, et qu’il y a toujours une vigilance apportée aux anciens comme Kevin Durant ou Blake Griffin lorsqu’il faut jouer deux soirs de suite, on a peu de doutes sur le fait que Harden sera sur le terrain ce soir. Avec limitation de temps de jeu, très probablement, mais suffisamment de possessions pour revoir les prouesses du scoreur avec le maillot des Nets.

Il y a quelques semaines, jadis comme dirait l’autre, l’ancien patron des Rockets était au top de l’actu. Il faut dire qu’en l’absence de Kevin Durant, Harden avait pris les rennes de sa nouvelle équipe et décidé de rappeler à la terre entière son niveau de domination offensif. Partitions sur partitions en attaque, victoire sur victoire à l’Est, El Barbudo était tout simplement dans la discussion du MVP, avec Joel Embiid pas encore blessé, LeBron James pas loin, et tout un tas de prétendants dans le wagon. C’était une autre époque, Brooklyn était numéro 1 à l’Est, Jamal Murray était sur deux jambes, Washington ne visait pas les Playoffs. Depuis, plusieurs semaines sont passées, et nous voici aujourd’hui devant le grand challenge dont tout le monde parle dans le quartier de Brooklyn : le jeu avec les trois stars des Nets. Car oui, au moment où ces lignes sont écrites, James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving n’ont joué que 7 matchs ensemble. C’est bien trop peu pour construire des automatismes, c’est aussi bien trop intrigant à quelques jours des phases finales. Est-ce que Brooklyn va retrouver son effectif complet un peu trop tard, et donc faire face à de vrais soucis de rotations contre des équipes de l’élite ? Ou est-ce que le niveau extraordinaire de ces trois joueurs expérimentés va permettre aux Nets de tout de suite rouler sur l’Est, sans que personne puisse faire quoi que ce soit ? Là est tout le flou qui préoccupe les fans de Brooklyn, les adversaires de la conférence et même les observateurs du reste de la NBA. Ce qui est sûr, et ça c’est très positif pour la bande à Joe Harris, c’est que KD est en forme, avec un Kyrie au top, et un Harden qui a rechargé à fond les batteries. Reste à voir la durée du préchauffage, et à quoi ressembleront ces premiers matchs avec le Big Three assemblé.

Les Spurs en ont de la chance ! En pleine bataille dans le classement de la Conférence Ouest, Gregg Popovich et son armée vont devoir affronter des Nets qui retrouveront James Harden ce soir. Trois matchs de préchauffe avant les Playoffs, au barbu de nous montrer comme en décembre dernier qu’il peut se ramener en jogging et raffaler tout le monde sur pick and roll, quand bon lui semble.

