NBA Top 10 du jour : les passes sont à l’honneur pendant que DeMarcus Cousins essaie de dunker depuis l’EHPAD

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Facundo Campazzo en mode Lionel Messi, à 1m20, il trouve une passe sublime pour Aaron Gordon qui marque effectivement les easiest buckets de sa vie.

#9 : Facu t’es bien gentil, mais c’est Jokic le roi des passes chez les Nuggets. Il envoie un missile à une main dans le corner à trois points qui traverse toute la défense en passant par le centre-ville de Charlotte.

#8 : Cocorico, sortez les drapeaux ! Allez les bleus dans une action 100% française entre Killian Hayes et Sekou Doumbouya ! Très belle passe à rebond, ce serait pas Kiki le plus beau passeur aujourd’hui finalement ?

#7 : Mike James aka la meilleure recrue de l’année chez les Nets, décide d’envoyer par La Poste les chevilles de Satoransky à ses copains du CSKA Moscou comme carte postale.

#6 : Boogie, qui semble avoir 46 ans dans les jambes, se fait bien bien contrer par un défenseur dans le tempo, Freddie Dizzy Gillespie.

#5 : Bon Kiki désolé c’est définitivement le Joker le roi de la passe, touchdown baseball pass à Gordon qui campe dans la raquette des Hornets.

#4 : Andrew Wiggins a bien lu les signaux, les Suns lui demandent de prendre l’axe, il le fait fastoche pour bien écraser un Kaminsky en mode plot Decathlon en défense.

#3 : Pires box-outs de la NBA ? KD sur Henny Smith en 2018, et Vucevic + Markkanen sur Claxton.

#2 : Nevermind les enfants, c’est plutôt Rondo le O.G. Anunoby de la passe, qui est bien content que ce ne soit pas DeMarcus à la finition.

#1 : Le tanking, ça peut parfois être stylé. Le tank des Wolves se lance dans une contre-attaque qui a l’air mal embarquée, mais au final c’est belle passe de D’Angelo Russell puis grosse finition de celui qui avait tout lu, Naz Reid.

Pour les images, c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !