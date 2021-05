James Harden devrait faire son retour avant les Playoffs : ça tombe bien, parce que les Nets commencent un peu à galérer

Ding Dong, on a des nouvelles de James Harden à vous transmettre. Absent depuis plusieurs semaines à cause d’un bobo à l’ischio, le Barbu de Brooklyn semble en bonne voie pour faire son retour avant la fin de la saison régulière.

Grande nouvelle du côté de Brooklyn. Alors qu’on se posait des questions sur l’état de santé de James Harden et la date de son retour, le Barbu a enfin apporté quelques réponses et elles vont plaire aux fans des Nets. Jeudi, l’arrière s’est effectivement exprimé devant les médias et a indiqué qu’il se sentait « vraiment bien », à tel point qu’on devrait le revoir avant le début des Playoffs. Si l’on en croit Malika Andrews d’ESPN, Harden est effectivement « très confiant » pour un retour en cette fin de saison régulière, lui qui n’a pas foulé un parquet depuis le 5 avril dernier. C’est d’autant plus une bonne nouvelle que l’ami Ramesse avait été victime d’une petite rechute dans sa rééducation le 21 avril, de quoi attirer les doutes sur sa disponibilité pour le premier tour des Playoffs. L’objectif aujourd’hui pour Harden, c’est de continuer à bosser sur sa condition physique et les changements de rythme (pour tester la solidité de l’ischio notamment) afin de pouvoir revenir dans les jours à venir et ainsi arriver en Playoffs avec quelques matchs dans les jambes. Depuis son arrivée à Brooklyn en janvier, le Barbu a raté 19 rencontres pour 34 matchs joués au total, et des stats de 25,4 points, 8,7 rebonds, 11,0 assists, 1,3 interception à 46,7% au tir (36,1% du parking) et 86,7% aux lancers-francs. Des stats de MVP et sans ce bobo à l’ischio, peut-être que Ramesse serait aujourd’hui dans la course au Maurice Podoloff Trophy avec Nikola Jokic.

James Harden says he is "very confident" he will be back before the post season. https://t.co/ZcWK2NbTXf — Malika Andrews (@malika_andrews) May 6, 2021

Peu importe au final, l’essentiel est ailleurs. L’essentiel, c’est la fin de saison de son équipe de Brooklyn, un peu dans le dur en ce moment avec quatre défaites consécutives dont trois en déplacement. Le road-trip des Nets ne se passe donc pas très bien et un retour d’Harden face à Denver samedi ou Chicago mardi – les deux derniers matchs avant un retour à New York – ferait sans doute le plus grand bien aux hommes de Steve Nash. Ces derniers auront ensuite trois rencontres à la maison (San Antonio, Chicago, Cleveland) pour boucler la saison régulière proprement et conserver leur deuxième place en vue des Playoffs, une deuxième place actuellement sous la menace des Bucks, qui ne possèdent qu’une victoire de moins au classement ainsi que le tie-breaker face à Brooklyn. Outre ce statut de dauphin à défendre, ça serait également pas mal de voir le Big Three évoluer ensemble avant le début des choses très sérieuses. Pour rappel, le trio Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden ne possède que sept rencontres au compteur depuis sa création, autant dire que c’est pas beaucoup. Si on n’a pas trop de doutes sur leur capacité à briller ensemble, il faudra probablement une petite période d’ajustement pour tout le monde afin de trouver le meilleur équilibre possible une fois en Playoffs.

Il reste cinq matchs à Brooklyn dans cette saison régulière 2020-21. D’après les propos de James Harden, son retour est imminent et c’est forcément une grande nouvelle pour les Nets, qui ne pensent qu’à une seule chose : ramener le Larry O’Brien Trophy à Brooklyn.

Source texte : ESPN