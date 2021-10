James Harden a retrouvé des couleurs… et les lancers-francs : 29 points dont 16 sur la ligne, tout va mieux dans le monde du Barbu

Pas mal en galère en ce début de saison, James Harden n’était que l’ombre de lui-même sur les cinq premiers matchs des Nets. Et l’un des symboles de ses difficultés personnelles, c’était son nombre très faible de lancers-francs. Mais cette nuit face aux Pacers, le Barbu a répondu présent en sortant sa meilleure perf de la saison et en retrouvant sa ligne préférée.

29 points, 8 rebonds, 8 passes, à 5/11 au tir et surtout 16/19 aux lancers-francs. Voilà une ligne de stats qui correspond tout de suite plus à James Harden. Réputé pour poser sa tente sur la ligne, le Barbu n’avait tenté que 15 lancers sur les cinq premiers matchs de Brooklyn. Un total incroyablement bas pour celui qui avait l’habitude d’en tenter 15 en… un match. Si certains – et notamment les détracteurs du joueur – ont rapidement mentionné les nouvelles règles NBA pour expliquer cette chute spectaculaire dans les stats d’Harden (16,6 points de moyenne sur les cinq premiers matchs), Ramesse semblait surtout pas à 100% physiquement. Manque d’explosivité, manque de tranchant, difficultés pour faire des différences en un-contre-un… bref on n’était loin du Harden calibre MVP qu’on a pris l’habitude de voir. Mais le scénario a donc été largement différent contre les Pacers vendredi soir, et ses 19 lancers-francs tentés dans ce match en sont sûrement le meilleur symbole. Non, Ramesse n’a pas glissé un petit billet dans la poche des arbitres avant la rencontre, il était surtout plus en jambes et plus agressif. Alors forcément, ça change pas mal la donne. Quand on regarde les images, la grande majorité des lancers obtenus par l’arrière sont justifiés, nouvelles règles ou pas. Qu’ils proviennent de pénétrations, de fautes derrière la ligne à 3-points, en transition, ou lorsque les Pacers étaient dans la pénalité. Il y a peut-être un ou deux coups de sifflet où on peut débattre mais pas plus.

« J’étais juste agressif. Ce n’était pas le cas lors des premiers matchs. J’étais agressif sur certaines séquences, là j’ai essayé de l’être pendant quatre quart-temps. J’avais cette explosivité, cette vitesse pour aller sur mes spots, que ce soit en allant vers le panier ou en prenant mes tirs. Je me sentais vraiment bien dans ce match. » – James Harden, via ESPN

James Harden le dit et le répète, il a besoin d’enchaîner les matchs pour pouvoir retrouver son top niveau. C’est évidemment une très bonne nouvelle pour les Nets de voir Ramesse solide sur l’ensemble d’un match (même s’il a surtout brillé en première mi-temps avec 21 de ses 29 points), et pas seulement sur certaines séquences. Désormais, la prochaine étape, c’est d’accumuler ce genre de performances soir après soir. Il va sans doute falloir encore un peu de temps à Harden pour arriver à ce stade-là, mais sa prestation contre les Pacers hier représente un vrai pas dans la bonne direction.

Lentement mais sûrement, James Harden retrouve des couleurs, pour le plus grand bonheur d’une équipe des Nets qui en a bien besoin en ce début de saison sans Kyrie Irving. Niveau calendrier, Brooklyn possède deux matchs supplémentaires à la maison contre Detroit et Atlanta avant de commencer un long road-trip à l’Est. Peut-être qu’à la fin de ce dernier, mi-novembre, Harden aura retrouvé toutes ses capacités.