Harrison Barnes est dans la forme de sa vie : 25 points par match et les Kings qui gagnent, la NBA en octobre c’est la vie

Élément précieux des Kings l’an passé, Harrison Barnes prend une nouvelle dimension sur ce début d’exercice. Une première semaine trompe-l’œil ou le signe d’une très grosse saison à venir ?

Qu’arrive-t-il donc à Harrison Barnes ? Auteur d’un nouveau match solide cette nuit, l’ailier des Kings n’en finit plus d’impressionner. 25 points, 10 rebonds le tout en shootant en 50/50/80. Euh… what ? Si la NBA est trop simple pour le bonhomme, il suffit de le dire hein ! Excellent en défense, jouant comme un pur vétéran, en totale confiance en attaque et injouable sur certaines séquences, sans oublier une bonne dose de clutchitude. Voilà comment on peut décrire HB sur cette première dizaine NBA. Déjà bourreau des Blazers en ouverture avec un match XXL (36 points, 9 rebonds, 8/11 du parking), le Black Falcon a tenu la cadence contre Utah et Golden State, sans pour autant arracher la victoire. Un détail qu’il corrigera en s’offrant le scalp des Suns à la dernière seconde avec un énorme game winner. Cette nuit contre les Pels, la victoire est plus venue du collectif mais Barnes a aussi fait sa part en apportant 18 points et 12 rebonds et en finissant le job sur la ligne avec quelques secondes à jouer.

Alors que les Kings ont désormais récupéré un bilan positif et la cinquième place à l’Ouest, la grande question est de savoir si la story peut tenir sur la durée. On ne va pas aller mettre Barnes dans la colonne des MVP mais on peut au moins reconnaître qu’il fait partie de la crème de la crème sur ce début de saison. Jusqu’où peut-il aller individuellement et collectivement désormais ? En jouant à ce niveau, le All-Star Game c’est tout droit et, qui sait, peut-être qu’il peut aller s’incruster dans la course au MIP ? En passant de 16 à 25 points de moyenne avec un temps de jeu à-peu-près similaire, ça fait un dossier qui rend bien. Et Sacramento alors ? La franchise californienne peut-elle surfer sur cette belle dynamique pour aller chercher un spot en Playoffs après 16 ans d’absence ? On rappelle qu’ils risquent un record all-time dans le cas contraire. Pas de conclusions hâtives à la veille d’Halloween, laissons donc à tout ce beau monde le temps de confirmer avant de s’enflammer. N’empêche, quelque chose nous dit que la direction de Sactown doit être bien contente de ne pas avoir tradé son ailier l’an dernier quand une partie de la Ligue (et notamment Boston) lui faisait les yeux doux.

Harrison Barnes joue comme un All-Star depuis le début de saison et on aimerait bien connaître la recette d’une telle transformation. On attendait De’Aaron Fox voire Tyrese Haliburton mais, pour le moment, c’est bien HB le patron des Kings.