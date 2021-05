Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Russell Westbrook qui prend rendez-vous dans quelques jours avec l’histoire

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Le retour victorieux de Zach LaVine, les Mavericks qui résistent à un fantastique Kyrie Irving, les Pacers qui réagissent et les Lakers dans le dur.

Hornets – Bulls : 99-120

Mavericks – Nets : 113-109

Raptors – Wizards : 129-131

Pistons – Grizzlies : 111-97

Pacers – Hawks : 133-126

Warriors – Thunder : 118-97

Clippers – Lakers : 118-94

– Ce qu’il fallait retenir

Zach LaVine était enfin de retour, Nikola Vucevic a été solide, et les Bulls continuent de croire à un improbable play-in.

Kyrie Irving en a planté 45 sur les Mavs, mais c’est bien Dallas qui fait la bonne opération de la nuit en tapant Brooklyn.

Défaite étrange des Grizzlies face au tank de Detroit, pas idéal pour préparer un play-in tournament.

Belle réaction des Pacers face aux Hawks, grâce à un duo Sabonis / LeVert bien inspiré.

Match incroyable entre les Wizards et les Raptors, finalement remporté par Washington malgré un énorme Pascal Siakam en 44/11/7.

Russell Westbrook a craqué son slip en fin de match mais il a validé son 180ème triple-double en carrière.

Stephen Curry a fait sa spéciale face au Thunder, à savoir la grosse trentaine en mâchouillant le protège-dents.

Anthony Davis s’est tordu la cheville tout seul comme un grand et les Clippers ont corrigé les Lakers, deux salles deux ambiances à Los Angeles.

– Le Top Pick en TTFL : Pascal Siakam

– Les Classements :

– Les rencontres de la nuit prochaine :

1h : Sixers – Pelicans

1h30 : Bulls – Celtics

2h : Hornets – Magic

2h : Heat – Wolves

2h : Bucks – Rockets

2h30 : Mavericks – Cavaliers

3h : Jazz – Nuggets

4h : Suns – Knicks

4h : Blazers – Lakers

4h : Kings – Spurs

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et sept matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !