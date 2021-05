La course au tanking et à la Draft 2021 : belle victoire des Pistons face à Memphis, mais quelle idée saugrenue

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hornets – Bulls : 99-120

Mavericks – Nets : 113-109

Raptors – Wizards : 129-131

Pistons – Grizzlies : 111-97

Pacers – Hawks : 133-126

Warriors – Thunder : 118-97

Clippers – Lakers : 118-94

Bonne opération du jour – Thunder et… Raptors : on ne change pas une équipe qui perd à Oklahoma City et cette nuit le bon match de Theo Maledon ou ceux de Darius Bazley et Ty Jerome n’ont évidemment pas suffi pour l’emporter, et c’est tant mieux. Trois gautes rapides de Luguentz Dort c’est du génie, et au final Stephen Curry n’a eu qu’à ouvrir le paquet cadeau. Mais la sensation du jour est donc l’arrivée fracassante des Raptors dans les hauteurs du tankathon, des Dinos tout proches d’une deuxième exctinction après une défaite méritante face aux Wizards. Allez les gars c’est bon, lâchez lmes chevaux, on veut du Watanabe et du Stanley Johnson pendant 48 minutes tous les soirs.

Mauvaise opération du jour – Pistons : mais que diable a-t-il bien pu leur passer par la tête. Pas d’incidence catastrophique au classement semblable à une tarte Tatin (parce qu’il est renversé, faut suivre), mais les hommes de Dwane Casey feraient bien d’éviter de rééditer trop souvent ce genre de performance jusqu’à la fin de saison s’ils veulent éviter de gâcher une merveilleuse saison au ralenti. On aime beaucoup voir Sekou Doumbouya responsabilisé hein, c’est pas la question, mais exceptionnellement on aimerait le voir rater des shoots un peu plus souvent. C’est bizarre cette phrase hein ?

Le programme de la nuit prochaine

2h : Hornets – Magic

2h : Heat – Wolves

2h : Bucks – Rockets

2h30 : Mavericks – Cavaliers

4h : Kings – Spurs

Rappel concernant la Lottery :