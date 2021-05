La course aux Playoffs : les Lakers flirtent toujours plus avec le play-in, donnez un micro à LeBron James et attendez l’averse

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hornets – Bulls : 99-120

Mavericks – Nets : 113-109

Raptors – Wizards : 129-131

Pistons – Grizzlies : 111-97

Pacers – Hawks : 133-126

Warriors – Thunder : 118-97

Clippers – Lakers : 118-94

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Mavericks : pas mal de bonnes petites opérations cette nuit, rien de révolutionnaires mais disons que jusqu’à dimanche prochain chaque victoire compte désormais double. A l’Est les Bulls y croient encore timidement, les Wizards ont une bonne étoile et les Pacers ont bien réagi. A l’Ouest ? Victoire intéressante et psychologique pour les Clippers face aux voisins, succès facile pour les Warriors face à OKC et, surtout, belle victoire bien utile des Mavericks face à Brooklyn, dans une course aux places 5 et 6 qui s’annonce folle dans les dix prochains jours.

Mauvaise opération du jour – Nets, Lakers et Hawks : coup d’arrêt pour les Nets, défaits par Dallas et qui voient ainsi les Bucks leur souffler bien forts dans la nuque dans la course à la deuxième place de l’Est. Pour les Hawks ? L’occasion était belle de récupérer la quatrième place mais le sursaut d’orgueil des Pacers aura été de trop. Mention également aux Grizzlies et à une défaite éssez incompréhensible contre Detroit, et surtout aux Lakers, qui ont perdu cette nuit… Anthony Davis blessé à la cheville, et qui se dirigent tout droit vers une alternative qui pourrait leur proposer un play-in ou… les Clippers au premier tour. Quelle belle année didon.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Sixers – Pelicans

1h30 : Bulls – Celtics

2h : Hornets – Magic

2h : Heat – Wolves

2h : Bucks – Rockets

2h30 : Mavericks – Cavaliers

3h : Jazz – Nuggets

4h : Suns – Knicks

4h : Blazers – Lakers

4h : Kings – Spurs

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Lakers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Blazers – Warriors et Grizzlies – Spurs