NBA Top 10 du jour : Caleb Martin s’occupe de Nikola Vucevic, les commentateurs des Hornets ne s’en sont jamais remis

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Luka Doncic joue encore les insolents et donne un petit cours de stepback à Kevin Durant. C’est vrai que le double MVP des Finales en aurait grandement besoin, son arsenal offensif n’est pas encore assez varié.

#9 : on le connait plus pour ses coups de chaud du parking mais Doug McDermott n’a pas peur de se rapprocher du cercle pour venir déposer la gonfle en personne dans le cercle. Il y a moins de risque de contestation sur la route.

#8 : si KCP s’est offert l’un des posters de la nuit sur ce pauvre Ivica Zubac, les Lakers se sont bien faits humilier contre leurs voisins de vestiaire.

#7 : au cas où vous ne seriez toujours pas au courant, Jaren Jackson Jr. est bien de retour sur les terrains depuis quelques semaines. Maintenant en tout cas, vous le savez.

#6 : Dillon Brooks y est aussi allé de son petit dunk en parvenant à se démarquer dans le trafic. Quelle saison de l’ailier quand même !

#5 : Garrett Temple croyait s’offrir l’action de la nuit avant que Jalen McDaniels ne vienne le sortir de son rêve éveillé de manière bien virile.

#4 : Caris LeVert s’est bien remis de son opération de début de saison et ce sont les Hawks qui en ont fait les frais hier.

#3 : la réponse géorgienne ne s’est pas faite attendre. John Collins appelle l’ascenseur et c’est Kevin Huerter qui l’envoie jusqu’au cinquième étage de la State Farm Arena pour écraser un gros dunk.

#2 : Zach LaVine a fait son retour pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers qui peuvent se régaler de ses caviars à nouveau. Cette fois, c’est Thaddeus Young qui entretient l’espoir de play-in des fans des Bulls.

#1 : Caleb Martin part ligne de fond et s’occupe du cas de Nikola Vucevic en lui laissant une petite trace de chaussure au passage. Savage !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !