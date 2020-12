NBA Top 10 : en plus de faire trois mètres, Bol Bol a des mains qui chaussent du 65

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui à l’honneur du game winner, du dunk qui fait mal à l’amour-propre, et du contre décisif.

#10 : première bise de la nuit pour Bruno Fernando sur la joue de Killian Hayes, et comme souvent c’est Trae Young qui se charge de finir le taf de l’autre côté. Atlanta ça va vite, très vite.

#9 : easy crêpe pour DeAndre Jordan sur Ja Morant. Rien de bien fou, on parle quand même d’un adulte qui contre un enfant.

#8 : Jae’Sean Tate tomar sur une passe de James Harden, c’est quand même mieux quand Ramesse ne balance pas le ballon dans la gueule de ses rookies.

#7 : quand LeBron James est seul en contre-attaque, on sait que ça ne se finira pas par un lay-up.

#6 : no-look pass de Caris Afro LeVert, mais la véritable star des Nets s’appelle Timothe alors calmez-vous.

#5 : on a dit à LeBron que Derrick Jones Jr. était un freak, alors LeBron s’en est occupé.

#4 : vu que LeBron s’en était occupé, Derrick Jones Jr. lui a quand même rappelé ce qu’était un freak.

#3 : qu’y a-t-il de plus humiliant qu’un chase-down block de Bol Bol ? Un chase-down block de Bol Bol avec les deux mains. Des mains qui soit dit en passant chaussent du 65.

#2 : Jarrett Allen est un spécialiste du scotch, mais il est encore plus spécialiste quand il s’agit de se faire lui-même scotcher. le cadeau du jour ? Il est pour Gorgui Dieng et ses 59 ans.

#1 : Mike Muscala a vu passer un Gobert sauvage, c’est tout.

Allez, on a fait le tour, et pour les images c’est juste en dessous y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et joyeuses fêtes.