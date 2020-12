Brandon Ingram et Domantas Sabonis élus Joueurs de la semaine : tourner en 25/10/7 et gagner des matchs, what else

On reprend la bonne habitude du lundi. Hier soir, la NBA a dévoilé les deux meilleurs joueurs de la semaine écoulée. Pour cette première distinction de la saison, révélée lors d’un triste et pluvieux soir de décembre, la Ligue a récompensé deux jeunes talents très en vue depuis la reprise. On vous détaille tout ça !

Après quelques jours de compétition, nous voilà déjà à la traditionnelle annonce des joueurs de la semaine. Pour ce premier cru de l’exercice 2020-21, on a droit à un casting jeune, assez inattendu mais tout de même d’une grande qualité. Pour cause, le premier nommé n’est autre que Brandon Ingram, récompensé dans la Conférence Ouest. Le cousin de Slender Man peut paraître à côté de la plaque si l’on se fie à son expression faciale et ses attitudes, et pourtant, le bonhomme enchaîne les chantiers d’envergure depuis des mois. Ces derniers jours, Ingram a tout d’abord frôlé le triple-double lors du succès inaugural des Pelicans face aux Raptors (113 à 99) avec ses 24 points, 9 rebonds et 11 passes. Par la suite, la brindille surdouée a continué d’impressionner avec deux performances à 28 points lors de la défaite face au Heat au Christmas Day (98 à 111) puis lors du court succès face aux Spurs (98 à 95) dimanche soir. De quoi nous donner des statistiques très honorables lors de ces trois rencontres, avec 26,7 points, 7,3 rebonds et 6,7 passes sur la semaine, le tout à 44,1% au tir dont 47,4% du parking et 82,6% aux lancers francs. C’est ultra-mérité pour un joueur à la production régulière et très souvent de grande qualité depuis son arrivée dans le Bayou. À son pote Lonzo Ball d’en prendre de la graine.

Du côté de la Conférence Est, c’est Domantas Sabonis qui a été récompensé. Le début de saison des Pacers est excellent et ce n’est pas uniquement dû à leur nouveau coach Nate Bjorkgren. Le polyvalent poste 4/5 de la franchise d’Indianapolis nous régale depuis la reprise et enchaîne les gros double-doubles, voire plus. Après avoir démoli le secteur intérieur des Knicks lors d’un large succès (121 à 107) avec ses 32 points, 13 rebonds et 5 passes, le Lituanien a voulu tester autre chose. Trêve de plaisanterie avec les pointes au scoring, Sabonis deuxième du nom a ensuite poursuivi son œuvre avec un triple-double tout en maîtrise face aux Bulls (pas besoin de préciser que c’était lors d’un succès des Pacers, 125 à 106) avec ses 22 points à 8/11 au tir, 10 rebonds et 11 passes. Pour finir la semaine en douceur, le très attendu géant venu de l’Est a saupoudré le tout d’un game winner marqué à moins de dix secondes de la fin lors de l’opposition de prestige face aux Celtics (108 à 107). Prenez le tout et mélangez bien et vous obtiendrez des moyennes de 24,3 points, 11 rebonds et 7 passes lors d’une semaine parfaite. De très beaux arguments tout de même ! Désormais, rendez-vous la semaine prochaine pour les mécontents (coucou Trae Young). Au vu de ce début d’exercice assez inédit et rempli de surprises, on ne devrait une nouvelle fois pas être déçus !

Les récompenses de la semaine reviennent donc à une sorte de Kevin Durant 2.0 et à un homme venu de l’Est de l’Europe, tout autant voire plus doué que son cher papa (la bise à Arvydas bien sûr). Bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve lundi prochain en soirée pour connaître la suite !

Source texte : @NBA