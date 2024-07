Brandon Ingram, une prolongation encore possible aux Pelicans ?

Faute d’offres satisfaisantes pour Brandon Ingram, les New Orleans Pelicans pourraient tenter de trouver un terrain d’entente avec leur ailier pour une prolongation. Si la situation semble complexe, The Athletic rapporte que la perspective d’un trade n’est plus aussi inévitable qu’il y a quelques semaines.

On vous posait la question presque de manière rhétorique après le transfert de Dejounte Murray. “Brandon Ingram, un départ inévitable ?”. Les Pelicans n’envisageaient pas de lui offrir un nouveau gros contrat et la piste d’un échange était la plus probable d’ici le début de la saison prochaine. Avec les Kings ou les 76ers en tête des rumeurs, le futur de l’ailier ne semblait pas s’inscrire dans le Bayou.

Néanmoins les dernières informations rapportées par The Athletic rapportent un nouveau son de cloche, plus d’une semaine après l’ouverture de la Free Agency. Les gros poissons tels que Paul George ou DeMar DeRozan ont atterri respectivement à Philadelphie et Sacramento, le marché n’est pas florissant d’offres intéressantes pour Brandon Ingram. Sachant que les Pelicans chercheraient un poste 5 titulaire dans un potentiel deal, peu de GM se poussent au portillon. En cause, la perspective d’offrir un nouveau (trop ?) gros contrat à Ingram l’été prochain.

Mais NOLA non plus n’a pas changé de posture à ce sujet. Payer un contrat maximum est toujours exclu aujourd’hui, par peur de se retrouver avec un contrat boulet à la Zach LaVine ou Bradley Beal pour les années à venir.

It’s been more than a week since the start of free agency and the Pelicans still haven’t figured out what the future holds for Brandon Ingram.

Now that Paul George is in Philly and DeRozan in Sacramento, is New Orleans running low on trade options?https://t.co/tGzfZ5hehv

— Will Guillory (@WillGuillory) July 8, 2024

Dans le nouveau CBA, tout est question de flexibilité financière. En plus de Zion Williamson (37M), C.J. McCollum (33M) et Dejounte Murray (25M), New Orleans doit proposer un nouveau contrat à Trey Murphy cet été, et sans doute pas pour des cacahuètes. Avec Brandon Ingram (36M, en dernière année de contrat), le futur est trop chargé financièrement. Le front office doit faire des choix et ne peut pas garder tout ce beau monde. Néanmoins, The Athletic rapporte qu’Ingram ne serait pas nécessairement le premier domino à tomber. Le journaliste William Guillory précise :

“Il y a un certain optimisme que les deux parties puissent trouver un accord satisfaisant. Les Pelicans et Ingram sont d’accord sur le fait qu’aborder le camp d’entraînement sans prolongation est une distraction qu’ils préfèrent éviter. (…) Un trade de son contrat expirant à la trade deadline serait un cauchemar.”

Autrement dit, un terrain d’entente est envisageable dans les prochaines semaines. En fonction des négociations, Ingram pourrait prolonger à un tarif moins élevé, bien que l’affaire semble corsée. Toujours dans la perspective de trouver un poste 5 complémentaire à Zion Williamson, NOLA aurait les yeux sur Jarrett Allen (Cavaliers) et Wendell Carter Jr. (Magic). Il reste que le dossier Ingram n’est pas nécessairement attrayant pour les Cleveland, Orlando ou d’autres : le marché est bouché.

En bref, il faut continuer à s’attendre à du changement en Louisiane, mais l’avenir de Brandon Ingram n’est pas forcément scellé. L’ailier pourrait, contre toute attente, continuer à barboter chez les Pelicans.

Source texte : The Athletic