Tout juste arrivé au training camp de Team USA pour la préparation des Jeux Olympiques, Jayson Tatum est revenu sur le titre NBA remporté par les Celtics. Un titre qui lui donne une certaine immunité face aux critiques. En tout cas c’est ce qu’il pense.

Quelle est la meilleure manière de fermer des bouches en NBA ? Gagner un titre.

C’est ce que Jayson Tatum a fait avec les Celtics il y a un mois, après plusieurs échecs très frustrants en Playoffs ces dernières années. Boston a dominé la saison du début à la fin et était incontestablement la meilleure équipe de la campagne 2023-24. De quoi faire taire certaines critiques.

“‘Peut-il emmener une équipe au titre ? Est-il l’un des cinq meilleurs joueurs NBA ?’ J’étais au centre de tellement de discussions et débats” a déclaré Tatum via ESPN. “Il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens peuvent parler. Mais j’ai accompli quelque chose qui ne pose aucun débat : gagner le titre. Les gens peuvent continuer à discuter, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais je suis un champion NBA désormais.”

Champion NBA 2024, c’est effectivement une ligne qui ne pourra jamais être retirée du CV de Jayson Tatum. Mais est-ce qu’il fait tout d’un coup l’unanimité sur un point purement individuel ? On en doute.

Avec 22,2 points, 7,8 rebonds, 7,2 passes de moyenne à moins de 39% de réussite au tir en Finales NBA, Tatum s’est montré solide et polyvalent à défaut d’être exceptionnel. Il a été grand dans le Game 5 mais a globalement connu des hauts et des bas contre Dallas. On rappelle aussi que c’est Jaylen Brown qui a été élu MVP à la fois des Finales de Conférence et des Finales NBA. Cela ne retire rien au statut de champion de JT, mais cela ne le rend pas intouchable pour autant.

La domination a été avant tout collective plus qu’individuelle chez les Celtics de Tatum. Jayson a évidemment joué un rôle essentiel dans la victoire finale de Boston, mais devra montrer encore plus en Playoffs s’il veut un jour “devenir le visage de la NBA”.

À seulement 26 ans, il a encore le temps pour réduire les sceptiques au silence.

Source texte : ESPN

