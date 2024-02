Jayson Tatum se dit prêt à devenir le nouveau visage de la NBA

Le week-end dernier à Indianapolis, en marge du All-Star Game, Stephen Curry et LeBron James se sont exprimés sur les joueurs qui pourraient devenir le nouveau visage de la NBA une fois qu’ils auront raccroché les sneakers. Parmi les noms qui sont ressortis : Luka Doncic, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, mais aussi la star des Celtics Jayson Tatum. Ce dernier se dit prêt à relever le défi !

À 25 ans, Jayson Tatum possède déjà cinq sélections All-Star sur son CV, deux nominations dans la All-NBA First Team, un tir de MVP du All-Star Game, le tout avec déjà pas mal de succès collectif. JT a en effet participé à quatre finales de conférence en six saisons, et une Finale NBA en 2022 face aux Warriors.

Le talent individuel du bonhomme associé aux bons résultats des Boston Celtics, équipe mythique de la NBA, fait naturellement de Jayson Tatum un candidat pour devenir le nouveau visage de la Ligue. Mais aux yeux du principal intéressé, il est jugé différemment par rapport à d’autres joueurs de sa génération.

“C’est un peu injuste, car tout le monde n’est pas traité de la même manière. Il y a des gars plus âgés que moi, ou du même âge, qui sont perçus différemment que moi. Parce qu’on a eu beaucoup de succès très tôt.”

Jayson Tatum est-il plus exposé aux critiques à cause des attentes autour de Boston ? La star des Celtics n’est-elle pas appréciée à sa juste valeur car certains de ses échecs ont été sur la grande scène des Playoffs ? Est-ce qu’en conséquence, on prend ses exploits en saison régulière pour acquis contrairement à d’autres ? Peut-être. En tout cas une chose est sûre : remporter un titre NBA avec Boston lui permettrait de changer de dimension. Et c’est clairement son objectif aujourd’hui.

“Je pense que j’ai l’opportunité de devenir le visage de la NBA. J’ai vraiment l’impression que, si on gagne un titre, cela se verra de manière plus claire et distinguée.” – Jayson Tatum

Jayson Tatum knows he has the ability to be the next face of the NBA.

And he's coming for the mantle, he tells @JaredWeissNBA.https://t.co/AVP2AcmL27 pic.twitter.com/4ULqo7GJ6j

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 21, 2024

Au vu du niveau des Celtics cette année (43 victoires – 12 défaites), il y a des chances pour que JT remporte sa première bague en juin prochain et entre un peu plus dans l’histoire de la grande franchise de Boston. Mais est-ce que ça fera de lui pour autant le nouveau visage de la NBA ?

On l’a dit il y a quelques jours, le succès sur le parquet est indispensable mais pas forcément suffisant pour être le symbole de la Grande Ligue.

Si Tatum a le talent et les skills, il ne possède pas forcément la personnalité ou le charisme d’un joueur comme Anthony Edwards par exemple. Et malgré son élégance balle en main, JT n’est pas non plus le joueur le plus spectaculaire qui soit, contrairement à un Ja Morant qui peut exploser Twitter à tout moment avec un énorme poster. Tout ça pour dire qu’il faudra sans doute plus qu’un titre NBA pour succéder à Steph Curry et LeBron James en tant que porte-drapeau de la NBA.

Ça tombe bien, Jayson Tatum n’a même pas 26 ans, et a encore ses meilleures années devant lui. À lui de les maximiser pour véritablement laisser sa trace dans l’histoire de la NBA.

__________

Source texte : The Athletic / ESPN

"I got a lot respect for a lot guys in the league… I truly do believe every night I step on the floor, I'm the best player."

Celtics star Jayson Tatum says he's the best player in the NBA right now. Do you agree? 🤔

(via @malika_andrews)pic.twitter.com/qmuyyxKRqF

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 20, 2024