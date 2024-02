La NBA reprend vite et fort post All-Star Break. Car après une nuit à 12 matchs, ce sont 10 rencontres qui nous attendent ce soir. Les grosses pointures de l’Ouest – et les Spurs – sont de sortie pour une nuit qui s’annonce encore une fois alléchante. Par ici le menu !

Le programme de la nuit :

1h30 : Hawks – Raptors

1h30 : Sixers – Cavs

2h : Rockets – Suns

2h : Grizzlies – Clippers

2h : Thunder – Wizards

2h : Pelicans – Heat

4h : Wolves – Bucks

4h : Warriors – Hornets

4h : Blazers – Nuggets

4h30 : Lakers – Spurs

Le match à ne pas rater : Wolves – Bucks

Vous sentez cette odeur ? Mais si, ça sent le très gros match entre deux équipes qui squattent le haut de leur conférence depuis octobre, et qui même la domine pour les Wolves.

Milwaukee et Minnesota n’ont pas joué hier donc on a deux équipes qui seront en forme pour faire officiellement leur retour sur les terrains de basket. Si les Loups sont sur une très bonne dynamique, ce n’est pas le cas des Daims : 3 victoires en 10 matchs depuis l’arrivée de Doc Rivers, ce dernier sort des dingueries à chaque fois qu’il voit un bout de micro, ça perd contre l’équipe G des Grizzlies, Khris Middleton est blessé, et ils ne sont pas à l’abri de chuter dans la Conférence Est. Pour éviter cela et relancer la machine dans cette dernière ligne droite, rien de mieux qu’une victoire contre un contender assumé. Ils en ont l’occasion et doivent le montrer contre des Wolves motivés comme jamais. Rudy Gobert va devoir être prêt pour la réception d’un Giannis Antetokounmpo en mission.

Rendez-vous à 4h pour un choc qui sent bon la faune sauvage !

Mais aussi…

Les Hawks doivent gagner contre les Raptors pour s’accrocher au wagon du play-in.

Un choc à l’Est entre les Cavs et les Sixers, peut-être sans Donovan Mitchell (et sans Joel Embiid).

Phoenix doit prouver face aux Rockets qu’ils peuvent se faire – un peu – respecter dans le Texas.

Les Grizzlies vont recevoir des Clippers très fâchés, attention à la déculottée pour les Oursons !

Les Wizards vont aller se frotter à un Thunder très en forme, attention à la déculottée pour les apprentis sorciers !

Beau match en prévision entre des Warriors et des Hornets en forme… Sans trembler du menton.

Nikola Jokic contre la raquette des Blazers, une rencontre interdite aux moins de 18 ans.

Lakers – Spurs à 4h30 du matin pour bien finir la soirée.

Les Français de la nuit

Nico Batum – titulaire la nuit dernière – devrait être présent contre les Cavs.

Théo Maledon devra compter sur un blow-out des Suns pour espérer voir un bout de parquet.

Pareil pour Moussa Diabaté face aux Grizzlies (à moins qu’il retourne en G League).

Rudy Gobert va se frotter à la raquette des Bucks, sacré défi pour le futur DPOY.

Bilal Coulibaly devrait de nouveau être dans le cinq pour tenter de stopper les lignes arrières d’OKC, un autre sacré défi.

Ousmane Dieng n’aura pas cette chance en face, lui qui est de retour en G League. On espère au moins voir Olivier Sarr.

Rayan Rupert (Blazers) est out face aux Nuggets.

Victor Wembanyama a l’occasion de frapper un grand coup à Los Angeles, face à Anthony Davis et LeBron James !

Et en G League