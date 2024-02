Pendant que Doc Rivers profite tranquillement du All-Star Break après avoir été coach du match des étoiles (oui oui), il est malgré lui au centre des médias. “Chasse le naturel, il revient au galop”. J.J. Redick – de passage sur ESPN dans l’émission First Take – l’a interpellé concernant ses déclarations récentes et le fait qu’il ne prendrait pas ses responsabilités. Beau drama dans la sphère NBA puisque ça a beaucoup fait réagir, notamment Patrick Beverley et Austin Rivers.

Les Bucks version Doc Rivers ne sont clairement pas prêts. Pas prêts pour les Playoffs, et c’est même la saison régulière qui leur fait défaut en ce moment : 3 victoires pour 7 défaites. Certes, il faut laisser du temps à une équipe qui change de coach en plein milieu de la saison. Par contre, il n’a pas fallu laisser beaucoup de temps au Doc pour commencer à envoyer des déclas qui n’ont pas plu à J.J. Redick. Ce dernier fait notamment référence à la conférence de presse après la défaite contre les Grizzlies de… Vince Williams Jr., où Rivers avait déclaré que certains de ses joueurs “étaient déjà en vacances” (en référence au All-Star Weekend).

“J’ai vu la tendance depuis des années. La tendance est toujours de trouver des excuses. Doc, on sait, prendre une équipe au milieu de la saison c’est dur… Mais il y a toujours une excuse. Toujours rejeter la faute sur son équipe. Ce gars ne prend jamais ses responsabilités.”

.@jj_redick on Doc Rivers 😳 pic.twitter.com/JRgLD1rx74

— First Take (@FirstTake) February 20, 2024

Une déclaration comme celle-là, en tant qu’ancien joueur, avec le ton dont il fait preuve, le tout sur une chaîne nationale aux côtés de Stephen A. Smith, ça a forcément fait réagir. Les fans en premier lieu mais surtout deux personnes liées directement à Doc Rivers.

Austin Rivers d’abord, son fils, qui est monté au créneau pour défendre son père. Il rappelle que – selon lui – les meilleures années de J.J. Redick était sous Doc Rivers aux Clippers, et que c’est bizarre d’avoir un comportement pareil avec son ancien coach.

"In terms of accountability, your best years in the NBA were when you played for him and the Clippers… It's just very ironic and kinda weird that you have this energy towards him."

Austin Rivers responds to JJ Redick criticizing his dad Doc.pic.twitter.com/jV64Cza2UF https://t.co/jtm6E4Mjyj

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 20, 2024

Même son de cloche chez Patrick Beverley, désormais joueur des Bucks.

“Doc a sauvé ta carrière. Il t’a mis dans le 5 quand personne ne voulait de toi. Et toi, tu prends ta retraite et tu vas dire ça à la TV.”

This Man Doc actually saved your career. Started you when no one else wanted 2. And u retire go on TV and say that. @jj_redick

— Patrick Beverley (@patbev21) February 20, 2024

La réponse n’a pas tardé et expose le fait que Doc n’a évidemment pas “sauvé la carrière” de J.J. Redick, performant avant et après ses années Clippers. Une embrouille qui sent bon la cour de récré, avec la subjectivité pour Austin Rivers et la mauvaise foi de Pat Bev.

Pat my guy I had a four year offer with player option for the same money to be a starter for a different team. FOH “saved my career”. https://t.co/5lXowm2j8e

— JJ Redick (@jj_redick) February 20, 2024

Pour couronner le tout, au milieu de tout ça, l’ancien joueur NBA Spencer Hawes est venu ajouter son grain de sel en répondant aux propos d’Austin Rivers.

“Statistiquement c’est incorrect, mais si on veut parler de quelqu’un dont la carrière a été sauvée par Doc…”

Ouch !

Allez, vivement que la NBA reprenne pour qu’on puisse parler terrain.

__________

Source texte : ESPN

Spencer Hawes woke up and chose violence pic.twitter.com/B2K9nt8u1x

— NBA Memes (@NBAMemes) February 21, 2024