Avec ses Milwaukee Bucks hier soir, Doc Rivers était de retour à Philadelphie, là où il avait connu sa dernière expérience d’entraîneur avant quelques mois loin des bancs de touche. L’occasion pour lui de revenir sur les moments compliqués de cette aventure et notamment sur le cas Ben Simmons.

Doc Rivers a quitté Philadelphie et la Pennsylvanie à l’issue de la saison 2023 et n’a retrouvé du travail que huit mois plus tard du côté de Milwaukee. Cette période représente la première “pause” dans sa carrière d’entraîneur depuis sa prise de fonction du côté d’Orlando en 1999. Des mois off qui lui ont fait le plus grand bien comme il l’a expliqué à ESPN :

“Cette pause a été géniale pour moi. Après 24 ans de suite, ce break a renforcé ma passion. J’ai essayé de voir tout ce que je n’ai pas bien fait par le passé. C’est facile de te concentrer sur ton bilan et de voir que tu as beaucoup gagné mais qu’est-ce que tu as fait de mal ? Qu’est-ce que tu peux mieux faire ? Comment tu peux, encore mieux, atteindre et impacter tes joueurs ?”

Parmi les éléments qui ressortent de cette prise de recul, celui qui a entraîné les Sixers entre 2020 et 2023 est revenu sur l’événement le plus difficile de ses années du côté de Philadelphie, le match 7 contre Atlanta en 2021.

Plus que le déroulé de la rencontre, c’est sa gestion de l’après-match que l’entraîneur a remis en question et notamment ses propos sur Ben Simmons, son joueur à l’époque. Pour rappel, après l’élimination, Doc Rivers avait déclaré qu’il ne savait pas si Ben Simmons pouvait être le meneur de jeu d’une équipe jouant le titre. Dans la foulée, Joel Embiid estimait que l’action où son coéquipier australien refuse un dunk pour finalement passer la balle avait été le tournant du match.

“J’ai eu une conférence de presse catastrophique. Nous avons perdu. J’ai dit quelque chose. Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire, mais ça a été interprété différemment. Après moi, Joel (Embiid) a aussi eu une mauvaise conférence de presse. Je ne sais pas si tout ce qu’il se passe depuis pour Ben (Simmons) serait tout même arrivé (sans ces conférences de presse), mais je n’ai pas aimé le fait d’être lié à tout ça. Donc maintenant la première chose à faire, c’est de se demander comment j’aurais pu mieux gérer la situation ? Comment j’aurais pu mieux répondre à cette question ?”

Suite à ces différents événements, Ben Simmons avait refusé de prendre part aux matchs des Sixers, avant de se faire transférer vers Brooklyn lors de la NBA Trade Deadline 2022. Depuis, du côté de New York, l’Australien a du mal à revenir à son meilleur niveau et souffre régulièrement de douleurs au dos.

Doc Rivers semble donc vouloir apprendre de ses erreurs et être un meilleur entraîneur pour son nouveau challenge sur le banc des Bucks. Si les débuts ont été compliqués avec seulement 5 victoires lors de ses 12 premiers matchs, les deux dernières rencontres de Milwaukee ont eu de quoi rassurer les fans de la franchise du Wisconsin. Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et compagnie se sont imposés en déplacement à Minnesota et à Philadelphie.

De quoi relancer la machine et viser une deuxième bague pour Doc Rivers, seize ans après la première à Boston ? Il est encore bien trop tôt pour le dire.

__________

Source texte : ESPN