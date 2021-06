Ben Simmons en pleine tempête : après ce qui vient de se passer, est-ce qu’on le reverra un jour sous le maillot des Sixers ?

L’été sera long pour les Sixers, et particulièrement pour Ben Simmons. Au cœur des critiques aujourd’hui après sa série claquée face à Atlanta, l’Australien n’est clairement plus en odeur de sainteté à Philadelphie et on se demande sérieusement s’il portera encore le maillot de Philly l’année prochaine.

« Je pense que le tournant du match, c’est quand on avait un shoot ouvert mais qu’on est repartis avec seulement un lancer et derrière ils ont scoré. » Joel Embiid n’a même pas essayé de faire semblant. En conférence de presse d’après-match dimanche, le pivot star des Sixers n’a pas hésité à pointer du doigt l’action WTF de Ben Simmons, et donc Ben Simmons lui-même, pour expliquer le scénario de la défaite de Philadelphie lors du Game 7. Quant au coach Doc Rivers, il a indirectement exprimé ses doutes concernant la capacité de Simmons à être le meneur de jeu d’une équipe voulant jouer le titre. « Je ne peux pas répondre à cette question aujourd’hui. Je n’ai pas la réponse. » Des doutes qui existent depuis un certain temps à Philly mais voir Doc prendre cette position alors qu’il était l’avocat numéro un de Ben depuis son arrivée chez les Sixers l’an passé montre à quel point la place de Simmons vient de se fragiliser au sein de la franchise de Philadelphie. Ces dernières années, on s’était habitués aux rumeurs dans ce coin-là des States. Ben Simmons et Joel Embiid peuvent-ils gagner ensemble ? Sont-ils vraiment compatibles avec leur style de jeu respectif ? Ne faut-il pas briser ce duo pour obtenir un collectif plus équilibré ? Des rumeurs, voire même des tensions, mais le tandem qui symbolise le Process a continué à évoluer ensemble, résistant même au dossier James Harden en janvier dernier. Sauf qu’aujourd’hui, 21 juin 2021, on a comme l’impression que quelque chose vient de se briser. Cette défaite contre les Hawks 4-3 en demi-finale de Conférence Est après avoir terminé premier en saison régulière, elle risque de laisser des traces, beaucoup de traces chez les Sixers.

Après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs, l’heure est peut-être venue de se séparer de Ben Simmons. Problème, niveau timing, c’est loin d’être idéal pour le boss des Sixers Daryl Morey. Vu la série pourrie que Bennie vient de nous sortir contre les Hawks (9,9 points de moyenne sur la série, 32,7% aux… lancers-francs), sa cote est logiquement en train de dégringoler. On connaissait tous les limites offensives du bonhomme, que ce soit son absence de shoot, son manque d’agressivité, et comment tout ça pouvait impacter négativement l’attaque de son équipe, notamment dans le money time. Là en Playoffs, tout a été démultiplié devant les yeux de l’ensemble des dirigeants de la Grande Ligue. Autant dire que les cartes ont été rebattues mais en défaveur de Philly. Traduction, en janvier, Ben Simmons pouvait être considéré comme la pièce centrale d’un transfert permettant de récupérer potentiellement un joueur du calibre de James Harden. Cet été ? Daryl Morey devra clairement revoir ses prétentions à la baisse s’il souhaite transférer Simmons, qui on le rappelle est dans la première année d’un contrat de cinq ans pour 177 millions de dollars. Alors on ne dit pas que Ben possède aujourd’hui la valeur d’un role player, car il ne faut pas oublier qu’on parle d’un des meilleurs défenseurs de la NBA, qu’il va avoir seulement 25 piges le mois prochain, et qu’il possède un mix qualités athlétiques – playmaking qui a tendance à rappeler LeBron James. Donc clairement, il y aura des candidats pour récupérer Ben Simmons si ce dernier arrive sur le marché, c’est juste que la potentielle contrepartie sera plus faible qu’il y a à peine quelques mois.

Comme dit dans le live à l’instant, si je suis une équipe maline j’appelle les Sixers : jamais sa valeur sera aussi basse, et il a encore énormément de choses à donner / montrer / améliorer dans une autre franchise. Foncez. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

Pour les autres franchises de la NBA, cela peut ainsi représenter une belle opportunité à saisir cet été. Mais concrètement, que peuvent récupérer les Sixers en échange de Ben Simmons pour se rapprocher du titre NBA ? Car même si sa valeur vient de chuter brutalement, il ne faudra pas non plus faire n’importe quoi juste pour envoyer Simmons ailleurs et croiser les doigts pour que le collectif marche mieux avec un joueur d’un profil différent à sa place. Zach Lowe d’ESPN s’est amusé à balancer quelques fake trades sur son podcast il y a quelques jours avec Spike Eskin, grand spécialiste des Sixers. On l’annonce tout de suite, ce ne sont pas des rumeurs fondées, juste des possibilités. Parmi elles, l’idée d’un transfert Ben Simmons – C.J. McCollum. C.J. pourrait apporter du shot-making à l’arrière en échange de la présence défensive très imposante de Simmons. En soi, cela a du sens vu les besoins offensifs de Philly mais aussi ceux de Portland, plus que jamais en mode portes ouvertes cette saison. Mais est-ce que les Sixers seraient-ils vraiment mieux armés pour prendre le contrôle de la Conférence Est avec McCollum au lieu de Simmons ? Pas sûr. Parmi les autres noms balancés par Zach Lowe, du Gordon Hayward, du Malcolm Brogdon voire du Zach LaVine, même si ce dernier semble désormais dans la classe au-dessus. Allez, on vous laisse vous amuser avec la trade machine d’ESPN mais attendez-vous à voir un grand nombre de rumeurs dans les semaines à venir concernant le dossier Ben Simmons.

Daryl Morey va-t-il briser le duo Joel Embiid – Ben Simmons cet été ? Va-t-il attendre un peu pour que la cote de Ben puisse remonter ? Va-t-il continuer à croire en ce projet ? Beaucoup de questions qui n’ont évidemment pas encore de réponses mais aujourd’hui, l’avenir de Simmons à Philadelphie est plus flou que jamais.