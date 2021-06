Spencer Dinwiddie décline sa Player Option et testera le marché cet été : un ballon pour trois ça va, pour quatre bonjour les dégâts

Après une année blanche vécue dans l’ombre de l’ombre du Big Three des Nets, Spencer Dinwiddie va tester le marché cet été puisqu’il a donc décliné sa player option avec Brooklyn. Un ballon pour trois ça va, mais pour quatre bonjour les dégâts.

Pas une Woj bomb, plutôt une Woj grenade de dispersion, mais quand même une info intéressante. Spencer Dinwiddie ne prendra pas le chèque de 12,3 millions de dollars (environ 10,3 millions d’euros, environ 6 795 249 390 Francs CFA, environ 382,72 Bitcoins) pour la saison 2021-22, sa daronne étant déjà à l’abri bien sûr. Il sera donc unrestricted free agent, autrement dit absolument libre comme l’air car il peut même décider de remplacer Ousmane Dembélé pour le reste de l’Euro. Spencer n’a pu jouer que trois matchs cette saison parce après s’être fait les croisés antérieurs du genou droit. Pas « les croisés tu connais c’est pour ça je suis pas à Clairefontaine aujourd’hui », mais les vrais croisés. Le combo sortait d’une très bonne saison (20,6 points et 6,8 passes) aux côtés de Kyrie Irving ou même pour le remplacer lorsqu’il n’était pas là, mais avait raté la bulle puisqu’il était à l’époque en protocole COVID, disons donc que ça fait un petit bout de temps qu’il n’a pas enchainé des matchs. Certains attendaient son possible retour en Finales mais Brooklyn a finalement buté contre Milwaukee en demi-finale de conférence, dans un Game 7 où même les ventilos et tous les appareils d’assistance respiratoire n’étaient pas suffisants pour nous aider. Au final, l’homme avec un nom très agréable à lire/écrire/prononcer/écouter pense que sa situation la saison prochaine ne sera pas au niveau de ses attentes puisqu’un joueur qui peut tourner à 20 points n’a pas forcément envie d’être la quatrième voire cinquième (derrière TLC tu connais) option offensive d’une équipe.

Libre comme jamais, où est-ce que le numéro 26 pourrait désormais aller ? Et qui voudrait bien de lui ? Eh bien pas mal de monde car Spencer serait un très bon colonel capable de scorer, de shooter et de délivrer des caviars par-ci par-là. On peut que donc directement penser à… Dallas, avec un Luka Doncic qui aurait bien besoin de ce genre de coéquipier et d’un partenaire dans le back-court texan, toujours mieux qu’un J.J. Barea, qu’un Josh Richardon ou qu’un gentil Jalen Brunson. Luka Magic apprécierait bien l’aide d’un talent offensif comme celui de l’ancien des Pistons, et on peut également penser aux… Lakers, étant donné que LeGM James va virer absolument toute son équipe à part Anthony Davis et Talen Horton-Tucker, et que l’appel de la maison pourrait compter puisque SD vient d’un quartier de Los Angeles. Dinwiddie qui pourrait également être tenté de rejoindre les Raptors qui apporteraient ici une belle aide à Kyle Lowry dans le cas où il resterait, et merci de signer ici la pétition pour empêcher Pascal Siakam de retoucher un ballon de basketball. Dans le même genre on peut également citer les Pacers, les Pelicans, les Warriors ou encore les Grizzlies, mais l’arrière/meneur pourrait aussi décider de rejoindre une équipe moins contender afin de ne pas être le numéro deux ou trois mais bien la star de la franchise, on peut ici penser à Houston, Oklahoma City, à un retour à Detroit, à Cleveland, ou à Orlando.

Spencer Dinwiddie a donc beaucoup d’options et beaucoup de monde risque de vouloir s’arracher son potentiel offensif. On dit bravo à l’équipe qui réussit à le choper, et nous on se félicite pour le référencement puisqu’on vient donc de citer absolument toutes les franchises NBA dans un même article et ça, c’est plutôt beau gosse.

