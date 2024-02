Alors que l’avenir de LeBron James semblait plus que jamais lié à l’arrivée de son fils (ou non) en NBA, Brian Windhorst – journaliste chez ESPN – affirme que le King serait chaud pour prolonger sur plusieurs années chez les Los Angeles Lakers.

LeBron James dispute actuellement sa 21e saison en NBA et contrairement à ce que ce nombre astronomique pourrait laisser penser, ce n’est probablement pas sa dernière. Le King a une player option à 51 millions de dollars cet été mais selon Brian Windhorst, qui suit LeBron de près depuis plus de deux décennies, The Chosen One penserait à une solution sur le plus long terme.

“Je pense que LeBron cherche à signer, lors de la prochaine intersaison, un contrat à neuf chiffres et sur plusieurs années avec les Lakers. Un contrat encore plus important que celui qu’il a actuellement (99 millions sur 2 ans, ndlr.). Maintenant, qu’il soit capable ou non de conclure ce contrat, que les Lakers veuillent ou non lui donner un contrat de trois ans et le payer 60 millions de dollars quand il aura 42 ans, c’est une autre discussion”.

Il y a peu, LeBron James déclarait vouloir finir sa carrière avec les Lakers. Alors qu’il avait pris l’habitude au cours de la dernière décennie de signer des contrats à court terme afin d’avoir un meilleur contrôle sur son futur (et un moyen de pression sur ses dirigeants), un dernier deal à long terme pourrait sceller le sort de son avenir sportif et lui permettre de se concentrer sur d’autres aspects du basket-ball et de sa vie.

Reste le cas Bronny James.

Le fiston n’est pas loin de la NBA… mais pas forcément proche non plus. Auteur d’une saison moyenne à USC, personne ne sait vraiment s’il compte s’inscrire lors de la prochaine Draft ou bien attendre la cuvée 2025. Quoi qu’il en soit, LeBron n’a jamais caché son intention de jouer avec son fils et le point de chute de ce dernier pourrait bien faire basculer ses plans.

Les voir réunis sous le maillot des Lakers jusqu’à la retraite de l’enfant d’Akron est une possibilité, mais ce n’est pas la seule et il sera intéressant de suivre les avancées de ce dossier dans les prochains mois.

Quand LeBron James prendra-t-il sa retraite ? Où finira-t-il sa carrière ? Jouera-t-il un jour avec Bronny ? Plutôt une Last Dance à la Tim Duncan ou Kobe Bryant ? Autant de questions qui attendent encore des réponses, mais on commence à avoir des infos plus précises sur les intentions du King.

Rendez-vous cet été pour le prochain épisode.

