Dave Joerger va rejoindre le staff de Doc Rivers aux Bucks

Tout juste nommé head coach des Bucks suite au licenciement d’Adrian Griffin, Doc Rivers est en train de façonner son coaching staff. Il fait notamment appel à un assistant qu’il connaît bien : Dave Joerger.

Ancien coach des Grizzlies et des Kings, récemment consultant pour les Cavaliers, Dave Joerger est donc sur le point de retrouver Doc Rivers à Milwaukee, eux qui ont déjà bossé ensemble à Philadelphie lorsque Rivers était coach des Sixers (2020-23).

Former Grizzlies and Kings head coach Dave Joerger is finalizing a deal to join Doc Rivers’ Milwaukee Bucks coaching staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/Hb8d5kN4tu

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 26, 2024

Dans sa nouvelle mission, celle d’emmener les Bucks du duo Giannis Antetokounmpo – Damian Lillard au sommet, Doc Rivers veut pouvoir s’appuyer sur des assistants compétents et expérimentés. Dave Joerger coche ces deux cases, reste à voir si ça va suffire pour aller au bout.

Autre assistant qui devrait rejoindre le staff du Doc : Rex Kalamian. C’est un nom moins connu que Dave Joerger dans l’univers NBA puisque l’ami Rex n’a jamais été head coach dans la Ligue, mais il possède de nombreuses années en tant qu’assistant (depuis 1995 !). Il est passé par les Clippers, les Nuggets, les Wolves, les Kings, le Thunder, les Raptors et les Pistons, avant d’être scout aux Nets. Kalamian est également l’entraîneur de l’équipe nationale d’Arménie. Lui aussi a déjà bossé avec Rivers, chez les Clippers entre 2018 et 2020.

Sources texte : The Athletic / ESPN

Kalamian is expected to join Dave Joerger as a part of Rivers’ new staff with the Bucks, sources tell ESPN. https://t.co/PVJIPzFEw8

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2024