Même si les Suns tournent très bien en ce moment (six victoires de suite), ils vont tout de même tenter de renforcer leur effectif à la trade deadline dans le but de maximiser leurs chances de jouer le titre. Parmi les joueurs visés ? Miles Bridges.

En envoyant Terry Rozier à Miami cette semaine, les Hornets ont ouvert les vannes et pourraient transférer d’autres joueurs d’ici à la deadline du 8 février prochain. Est-ce que Miles Bridges va en faire partie ? L’avenir nous le dira mais en tout cas, les Suns sont sur le dossier.

D’après The Arizona Republic, la franchise de Phoenix est effectivement intéressée par les services de l’ailier des Hornets.

Tournant à quasiment 21 points, 7 rebonds et 1,1 interception par match cette année, Miles Bridges est revenu fort en NBA après sa suspension pour violences domestiques et sa saison blanche de l’an passé. Il apporterait forcément aux Suns une grosse dimension athlétique sur le frontcourt, mais représenterait aussi… un vrai casse-tête en matière de relations publiques.

Malgré les qualités basket du bonhomme, impossible d’ignorer les sales histoires dans lesquelles il est impliqué. On a d’ailleurs déjà vu des fans des Suns montrer leur mécontentement quand ils ont appris que leur franchise de cœur était intéressée par Bridges. Certes, le joueur des Hornets a purgé sa suspension infligée par la NBA. Certes, c’est à la justice de trancher sur son cas concernant les faits qui le concernent. Mais au final, on comprend la volonté de certains supporters de ne pas le voir en ville.

De toute manière, ça risque d’être très compliqué pour les Suns de recruter Miles Bridges.

Phoenix n’a pas vraiment le capital draft pour séduire les Hornets en vue d’un transfert, et la situation contractuelle de Bridges n’arrange pas les affaires des Suns. Pour rappel, le joueur de Charlotte va devenir agent libre dans quelques mois et voudra toucher un joli pactole lors de la prochaine Free Agency, ce que les Cactus ne pourront pas lui offrir au vu de leur situation salariale actuelle.

