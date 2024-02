Miles Bridges devrait rester aux Hornets

Présent dans les rumeurs de transfert à quelques heures de la NBA Trade Deadline, Miles Bridges ne devrait pas quitter Charlotte si l’on en croit les dernières rumeurs.

Auteur de deux matchs de suite à minimum 40 points ces derniers jours, Miles Bridges semble avoir convaincu la direction des Hornets.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de Charlotte devrait en effet conserver son ailier de 25 ans, qu’elle voit comme un membre important de son avenir. L’objectif pour les Hornets sera de prolonger Bridges cet été, lui qui va devenir agent libre dans quelques mois.

Woj reports that Charlotte had talked with a few teams about Miles Bridges, but thinks he's "very, very likely to be with the Hornets past the trade deadline tomorrow" and that they would like to re-sign him this summer https://t.co/YoEKV8kbkN

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) February 8, 2024

Plusieurs franchises – dont les Suns – avaient montré leur intérêt pour Miles Bridges, auteur d’une saison solide à 22 points et 7 rebonds de moyenne. Les Hornets étaient ouverts à la discussion mais les récentes performances de Bridges ont solidifié sa place à Charlotte, et ce malgré les sombres affaires hors-terrain qui continuent de le suivre.

De plus, la situation contractuelle de l’ailier complique les choses pour un transfert : Bridges – qui évolue sous une qualifying offer (un an pour 8 millions de dollars) – deviendra agent libre non restrictif cet été et perdra ses Bird Rights en cas de transfert dans une nouvelle équipe, ce qui limitera les options de cette dernière au moment de le prolonger dans quelques mois. Pour des équipes ambitieuses qui sont déjà blindées financièrement, ça signifierait récupérer Bridges pour une demi-saison seulement. Car avec sa belle campagne, Miles aura forcément l’intention de décrocher un gros deal cet été. On rappelle aussi que Miles Bridges a aujourd’hui un droit de veto sur n’importe quel transfert.

Pour toutes ces raisons, sa valeur sur le marché est plus faible que ce que son niveau sur les parquets indique.

Miles Bridges on Monday: 41 points

Miles Bridges on Wednesday: 45 points https://t.co/RGInICw5A4 pic.twitter.com/0CxAaBBbEh

— Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) February 8, 2024

Au final, non seulement les Hornets veulent continuer l’aventure avec Miles Bridges, mais en plus le sentiment semble réciproque.

“Je contrôle ce que je peux contrôler. Mais rien n’a changé pour moi. J’adorerais être ici. J’ai été drafté ici et ils m’ont soutenu durant les pires moments, donc je veux vraiment rester ici.” – Miles Bridges

Il faudra plutôt surveiller les dossiers Gordon Hayward, P.J. Washington ou encore Kyle Lowry pour voir un transfert concernant Charlotte.

__________

Source texte : ESPN / Woj Pod