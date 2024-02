Dejounte Murray est peut-être le plus gros nom de la NBA Trade Deadline 2024. On ne sait pas encore s’il va bouger d’Atlanta mais les rumeurs devraient s’intensifier dans les heures à venir. Parmi les équipes à surveiller sur le dossier : les Pelicans.

La Nouvelle-Orléans fait partie des équipes mystérieuses de cette trade deadline. Sur les parquets, les Pels peuvent battre les meilleurs (comme les Clippers hier) ou connaître de gros trous d’air. Au niveau de l’effectif, il y a du talent à quasiment tous les étages, avec à la fois des jeunes prometteurs et de solides vétérans. Enfin, en matière de capital draft, NOLA est plutôt bien fourni.

Tout cela fait donc des Pelicans une équipe intrigante sur le marché des transferts, et un candidat pour acquérir Dejounte Murray.

The New Orleans Pelicans are a sleeper team for Dejounte Murray, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/7A4VlnjWEe

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 7, 2024

D’après Chris Haynes de Bleacher Report et Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Pels ont discuté avec les Hawks concernant Murray alors que la trade deadline est dans seulement quelques heures.

D’un côté, la Nouvelle-Orléans est intéressée par le profil de Dejounte, qui tourne cette saison à 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne. Cette production associée au potentiel défensif de Murray fait de lui une option intéressante pour NOLA, qui veut s’imposer comme une équipe du Top 6 de la Conférence Ouest.

De l’autre, Atlanta voit en cette équipe des Pelicans un partenaire séduisant pour un transfert. La franchise de Louisiane peut former un package que d’autres équipes – genre les Lakers ou les Bucks – ne peuvent pas proposer.

DEJOUNTE MURRAY. PULL-UP 3 FOR THE WIN.

His 2nd game-winner in a row after his buzzer-beater on Wednesday 🤯😱 pic.twitter.com/dKfJKUxAaJ

— NBA (@NBA) January 20, 2024

Si les discussions ne sont pas très avancées pour l’instant, Woj indique qu’un package incluant Murray et Okyeka Okongwu (ou Clint Capela) pourrait prendre la direction de la Nouvelle-Orléans, tandis que Jonas Valanciunas (contrat expirant à 15,4 millions de dollars) serait inclus côté Pels avec forcément du capital draft et peut-être un jeune joueur (Dyson Daniels ?). Par contre, pas de C.J. McCollum dans ce potentiel deal.

Un dossier à surveiller donc lors des prochaines heures, même si les Hawks peuvent très bien décider aussi de conserver Dejounte Murray pour voir quelles seront les offres cet été, quand plus d’équipes auront l’opportunité d’envoyer des picks de draft à Atlanta.

___________

Sources texte : ESPN, Bleacher Report