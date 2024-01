À quasiment un mois de la NBA Trade Deadline, les rumeurs s’intensifient dans la Grande Ligue. Et comme souvent, on y retrouve les Atlanta Hawks, qui sont grandement ouverts à un transfert de leur guard Dejounte Murray d’après les dernières rumeurs. Qui veut d’un ancien All-Star à 20 points de moyenne et qui sait défendre ?

Arrivé chez les Hawks à l’été 2022, quelques mois après avoir participé au match des étoiles en tant que joueur des Spurs, Dejounte Murray pourrait déjà repartir.

D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, la franchise d’Atlanta est plus que prête à se séparer de l’arrière de 27 ans. Même son de cloche du côté de Chris Haynes de Bleacher Report, qui s’attend à voir un transfert de Dejounte d’ici à la trade deadline du 8 février prochain.

Chris Haynes expects Dejounte Murray to be traded

“I do believe Dejounte Murray will likely be traded by the deadline. That’s my belief.”

(h/t @BTRowland ) pic.twitter.com/WADrCNh4Qc

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 5, 2024

Quand les Hawks ont lâché trois choix de premier tour de draft pour récupérer Murray et l’associer à Trae Young sur le backcourt, ils pensaient que son arrivée allait permettre aux Faucons de reprendre leur envol. Rapide rappel du contexte de l’époque : Atlanta restait sur une saison très décevante avec une élimination au premier tour des Playoffs 2022, un an après avoir joué les Finales de Conférence Est. Mais depuis l’arrivée de Dejounte, les Hawks sont toujours dans le ventre mou du classement.

Malgré une campagne solide sur le plan individuel pour Murray (20,9 points, 4,5 rebonds, 5,1 passes et 1,4 steal à 47% au tir dont 39% à 3-points), les Hawks affichent aujourd’hui un pauvre bilan de 14 victoires pour 20 défaites, synonyme 11e place à l’Est (hors play-in donc). La défense est juste cata, la mayonnaise ne prend pas vraiment entre Dejounte et Ice Trae, et le groupe de Quin Snyder manque clairement de rigueur et de régularité. Bref, il faut changer un truc.

Sachant que Trae Young et le jeune ailier Jalen Johnson sont “intouchables” dans les discussions de transfert (toujours selon Jake Fischer), les regards se tournent forcément vers Murray. On parle d’un joueur talentueux, dans ses meilleures années, et possédant un contrat plutôt abordable (114 millions sur quatre ans, jusqu’en 2028). De quoi intéresser du monde sur le marché.

REPORT: The Lakers and 76ers are “amongst the teams” to have shown interest in Dejounte Murray, per @ChrisBHaynes.

Here we go. 👀 pic.twitter.com/4Fgdi2uVRW

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 5, 2024

Parmi les équipes potentiellement intéressées par les services de Dejounte Murray, on retrouve les Lakers, les Sixers ou encore les Knicks.

Los Angeles est en pleine crise et cherche désespérément des solutions pour se relancer. Philadelphie tourne bien mais Daryl Morey possède toujours des assets pour ajouter une pièce supplémentaire au duo Tyrese Maxey – Joel Embiid. Quant à la franchise new-yorkaise, elle vient de réaliser un gros coup avec OG Anunoby mais ne veut pas s’arrêter là. Trois situations différentes donc, mais trois destinations potentielles pour Dejounte.

Néanmoins, si les Hawks sont largement ouverts à un trade de Murray, ils ne vont pas s’en débarrasser pour autant, eux qui voudront une contrepartie solide en échange. Ils ne récupéreront pas les trois choix de premier tour qu’ils ont lâchés à San Antonio il y a deux ans, mais peut-être une partie de ce capital draft et un ou deux role players pouvant subvenir à leurs besoins.

Les prochaines semaines nous diront vers quelle direction a décidé d’aller Atlanta sur le dossier Dejounte Murray. En tout cas il y a de bonnes chances pour que ça bouge du côté de Magic City, alors gardez bien les yeux ouverts.

Sources texte : Yahoo Sports / Bleacher Report