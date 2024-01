Projeté numéro 1 lors de la dernière mock draft réalisée par ESPN, Alexandre Sarr va devoir quitter les terrains pour un bobo à la hanche. Le Français de 18 ans évoluant en Australie s’est blessé le 28 décembre et manquera 2 à 3 semaines de compétition.

Ouch, petite pensée pour Alexandre Sarr qui s’est blessé à la hanche. 1 petit mois max hors des parquets, on va voir comment il revient et s’il peut confirmer son statut de pick attendu très haut à la Draft 2024. https://t.co/b98d6hdA1S

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 6, 2024

En Australie depuis le début de la saison, Alexandre Sarr s’est très vite imposé comme un des futurs cracks de la Draft NBA 2024. Aux côtés de Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün, l’intérieur de 2m18 est projeté très haut et perpétue la hype française. Seulement en 17e place de la mock draft en mai dernier, son début de saison avec les Perth Wildcats dans un championnat de plus en plus prisé a convaincu les observateurs. Il a également impressionné face à la G League Ignite en septembre dernier, ce qui vous rappelle forcément quelqu’un…

Malheureusement, son ascension est quelque peu freinée par cette blessure à la hanche. Il a glissé bizarrement sur le parquet mais son club a annoncé que l’évolution depuis le 28 décembre est positive. Pas d’inquiétude donc pour l’intérieur qui devrait assez rapidement retrouver les parquets. On espère qu’il pourra poursuivre sa progression et continuer d’impressionner les scouts américains.

“Alex Sarr a subi une légère contusion au niveau de la hanche durant la victoire face aux Adelaïde 36ers. Une IRM a confirmé cette contusion. Une autre a depuis révélé qu’il progressait positivement. Sarr sera réévalué la semaine prochaine avant notre match du 13 janvier contre South East Melbourne Phoenix.”

Autre prospect européen et autre blessure : Nikola Topic sera absent de 4 à 6 semaines pour une blessure au niveau du genou. Le MVP du dernier championnat européen U18 avec la Serbie va manquer tout le mois de janvier et sera réévalué en février.

__________

Source texte : ESPN