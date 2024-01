Il y a à peine un mois, les Lakers remportaient le NBA In-Season Tournament. Depuis ? C’est la dégringolade pour les Purple & Gold, qui enchaînent les défaites. De quoi frustrer LeBron James, non seulement agacé par les perfs de son équipe mais aussi par ceux qui accordent trop d’importance à la victoire des Lakers à Las Vegas en décembre dernier.

Quand on analyse les résultats actuels de Los Angeles, difficile de ne pas les mettre en relation avec le In-Season Tournament. Déjà parce que ça fait depuis leur trip à Las Vegas que les Lakers enchaînent les défaites (10 en 13 matchs depuis leur victoire contre les Pacers), et ensuite parce que le niveau actuel des hommes de Darvin Ham est à l’extrême opposé de celui affiché à Sin City.

Après la nouvelle défaite contre Memphis hier, un journaliste de Los Angeles a demandé à LeBron James si la version des Lakers couronnée à Vegas existe toujours. Très vite, le King l’a coupé.

“Ce n’était que deux matchs. C’est un échantillon très limité. Tout le monde n’arrête pas de parler de ce qu’on a fait à Vegas. On parle de deux matchs. On a fait ce qu’il fallait. C’était le In-Season Tournament, on l’a joué, on l’a gagné. Mais au final ce n’était que deux matchs.”

Deux matchs remportés de façon assez convaincante face aux Pelicans et aux Pacers, deux matchs durant lesquels les Lakers de LeBron et Anthony Davis ont montré leur solidité collective, leur supériorité physique, et l’intensité d’une équipe capable d’aller loin en Playoffs. Tout le contraire de ce qu’on voit depuis un mois.

LeBron James: “We suck right now.” He also framed LAL’s in-season tournament as “only two games,” suggesting that championship should be given the proper weight pic.twitter.com/a1IaENpWyh

— Dave McMenamin (@mcten) January 6, 2024

Les premières défaites post In-Season Tournament pouvaient s’expliquer par des raisons assez compréhensibles : une fatigue émotionnelle, un calendrier compliqué, un surplus de motivation chez les adversaires. Les Pacers, finalistes face aux Lakers à Las Vegas, ont également connu une gueule de bois juste après le tournoi. Mais alors qu’Indiana a repris sa marche en avant au cours des deux dernières semaines, Los Angeles continue de s’enfoncer. La preuve que le mal est bien plus profond.

“On va dans la mauvaise direction actuellement” a déclaré l’autre star de L.A. Anthony Davis via ESPN. “Et la dernière chose dont nous avons besoin, surtout quand on a des blessés, c’est de se désunir. On doit rester ensemble et trouver les solutions. […] Chacun doit se regarder dans le miroir et trouver ce qu’il doit faire mieux pour aider l’équipe. Et à ce moment-là, on pourra redresser la barre.”

Les Lakers vont jouer huit de leurs dix prochains matchs à la maison. C’est le moment ou jamais de se bouger.

Source texte : session presse de LeBron James (après-match) / ESPN