Les Lakers sont en grosse galère depuis leur victoire au In-Season Tournament, à tel point que le siège du coach Darvin Ham commence à chauffer sérieusement. Hasard du calendrier, la mythique franchise californienne va désormais enchaîner les matchs à la maison pour essayer de se relancer. Une belle opportunité pour Ham, mais aussi un vrai danger si son équipe ne redresse pas la barre.

On est peut-être à un tournant de la saison des Lakers.

Restant sur 9 défaites en 13 matchs et possédant désormais un bilan négatif (17 victoires – 18 revers), les Purple & Gold cherchent désespérément des solutions pour retrouver la bonne formule. Entre blessures et manque d’équilibre, le coach Darvin Ham tâtonne en changeant constamment les combinaisons de son cinq majeur, jusqu’à perdre une partie du vestiaire. De quoi augmenter la pression sur les épaules de l’entraîneur, même si aucune décision drastique – entendez par là un licenciement – n’est imminente si l’on en croit les dernières rumeurs.

Cela pourrait néanmoins changer si les Lakers ne profitent pas de cette série de matchs à domicile pour relancer la machine.

Les 11 prochains matchs des Lakers :

vs Grizzlies le 5 janvier

vs Clippers le 7 janvier

vs Raptors le 9 janvier

vs Suns le 11 janvier

@ Jazz le 13 janvier

vs Thunder le 15 janvier

vs Mavericks le 17 janvier

vs Nets le 19 janvier

vs Blazers le 21 janvier

@ Clippers le 23 janvier

vs Bulls le 25 janvier

9 matchs sur 11 à la maison, 10 si on compte celui face aux Clippers. Dans le lot, il y a des matchs face à des adversaires inférieurs (Grizzlies, Raptors, Jazz, Nets, Blazers, Bulls) que les Lakers n’ont pas le droit de perdre, mais aussi des chocs face à des concurrents directs de l’Ouest (Clippers, Suns, Thunder, Mavs) qui vont permettre de bien juger l’équipe californienne. Tout ça sans le moindre back-to-back (pas d’excuse !). Pour résumer : la dizaine de matchs à venir devrait nous en dire beaucoup sur le niveau réel de ces Lakers.

Darvin Ham and the Lakers put together a remarkable turnaround last season en route to the Western Conference finals.

But things are different now.

There’s no better way for him to relieve the pressure than by winning out, writes @sam_amick.

More ⤵️https://t.co/mr7Z5g2ruq

— The Athletic (@TheAthletic) January 5, 2024

Il existe un scénario dans lequel les Lakers parviennent à renverser la vapeur sous l’impulsion du duo LeBron James – Anthony Davis, et d’une défense qui reste solide (Top 10 cette saison) malgré les galères actuelles. Difficile de l’imaginer au vu des récentes performances du LakeShow et du manque de certitudes que possède le groupe de Darvin Ham, mais sait-on jamais. On a vu des trucs bien plus surprenants en NBA. Et ça permettrait à Ham de solidifier à nouveau sa place.

Et puis il y a le scénario où la mauvaise dynamique actuelle se poursuit. Un bilan inférieur à 7 ou 6 victoires (grand minimum) sur les 11 prochains matchs sera forcément perçu comme un échec, peut-être celui de trop pour Mister Ham. Surtout avec un road-trip de six matchs juste derrière.

Vous l’avez compris, l’avenir du coach des Lakers se joue peut-être lors des trois prochaines semaines. À lui de trouver les bonnes solutions, et vite !

Source texte : The Athletic