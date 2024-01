Pascal Siakam : un transfert inévitable avant la deadline ?

Les Raptors ont provoqué un tremblement de terre sur la planète NBA la semaine dernière en envoyant OG Anunoby aux Knicks (contre R.J. Barrett et Immanuel Quickley). Un trade qui ressemble beaucoup à la chute d’un premier domino, et qui devrait provoquer le futur départ de Pascal Siakam.

De par sa situation contractuelle (dernière année de contrat), on savait déjà que Pascal Siakam était un candidat très sérieux pour un transfert. Mais avec le tout récent trade d’OG Anunoby, ce transfert paraît désormais inévitable.

C’est en tout cas ce que nous indique l’insider d’ESPN Tim Bontemps, qui se base sur des sources de la ligue pour nous informer que les Raptors devraient se séparer de Spicy P avant la deadline du 8 février prochain.

The Toronto Raptors are expected to trade Pascal Siakam before the trade deadline, per @TimBontemps

“League sources expect Toronto to move on from two-time All-Star forward Pascal Siakam before the trade deadline.”

(Via https://t.co/MwuZFnehXc) pic.twitter.com/D7mlNsXaOS

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 5, 2024

Rien de vraiment surprenant au vu des récents événements.

Avant le transfert d’OG Anunoby, on pouvait encore se demander si le boss Masai Ujiri allait enfin appuyer sur le bouton “transfert”, ce qu’il n’a pas fait les années précédentes malgré la présence de joueurs qui se trouvaient dans une situation contractuelle similaire à celle d’OG et Siakam (comme Fred VanVleet l’an dernier, également en dernière année de contrat). Mais là, c’est comme si Masai venait de changer de cap, comme si le premier domino était enfin tombé. Un transfert de Pascal Siakam ne ferait que confirmer cela, lui qui était – à la base – pressenti pour se faire trader avant Anunoby.

Avec 22,4 points, 6,6 rebonds et 4,9 passes de moyenne à 29 ans, Spicy P réalise une nouvelle saison solide mais ne semble plus rentrer dans les plans de la franchise des Raptors, qui va bientôt appartenir à Scottie Barnes. Siakam devrait néanmoins intéresser pas mal de monde à la deadline, lui qui peut faire franchir un cap à une équipe déjà compétitive mais manquant d’une pièce supplémentaire à l’aile pour réaliser un long parcours en Playoffs. Par exemple ? Les Mavericks de Luka Doncic, ou les Pacers de Tyrese Haliburton.

Alors, vous le voyez aller où ?

__________

Source texte : ESPN

Pascal Siakam trade update via @wojespn:

– Raptors now building team around Scottie Barnes that fits him age-wise compared to Siakam.

– Siakam has value around the league, but he holds leverage on a potential destination because of his expiring contract.

– Interested teams… pic.twitter.com/IeAjQRhFW7

— Evan Sidery (@esidery) January 3, 2024