La NBA Trade Deadline n’est que dans un mois et dix jours mais ça dégaine déjà sur le marché des transferts, et pas qu’un peu ! On apprend en effet ce samedi soir qu’OG Anunoby a été transféré aux Knicks contre R.J. Barrett et Immanuel Quickley !

Woj bomb sur la planète NBA !

D’après l’insider Adrian Wojnarowski, les Knicks et les Raptors ont donc trouvé un accord sur l’échange suivant :

Direction New York : OG Anunoby

OG Anunoby Direction Toronto : R.J. Barrett, Immnuel Quickley, un choix de deuxième tour de Draft 2024 (via les Pistons)

The Toronto Raptors are finalizing a trade to send OG Anunoby to the New York Knicks for a package including RJ Barrett, Immanuel Quickley and draft considerations, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Z81TH1EexF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2023

En dernière année de contrat et intéressant pas mal d’équipes à travers la NBA, OG Anunoby représentait un candidat naturel pour un transfert. Les Knicks récupèrent là l’un des meilleurs défenseurs NBA, ainsi qu’un joueur capable de planter de loin (37,5% derrière l’arc) et tournant à 15 points de moyenne.

Mais pour convaincre Masai Ujiri de lâcher OG, New York lâche un gros package en échange avec R.J. Barrett et Immanuel Quickley. Le premier, qui revient dans sa ville natale de Toronto, peine à exploser mais reste un joueur qui tourne à plus de 18 points de moyenne en carrière et qui n’a que 23 ans. Quant à IQ, il reste sur une campagne calibre sixième homme de l’année et représente toujours l’un des remplaçants les plus productifs de la Ligue (15 points de moyenne en 24 minutes, 39,5% à 3-points). On rappelle également que Quickley et les Knicks n’avaient pas réussi à s’entendre sur une prolongation de contrat, lui qui va devenir agent libre restrictif à l’été 2024

En lâchant Barrett et Quickley, les Knicks perdent deux membres importants de leur rotation mais ont réussi à récupérer Anunoby sans lâcher le moindre choix de premier tour de draft, ce qui est presque un exploit vu la cote d’OG sur le marché.

__________

Source texte : ESPN